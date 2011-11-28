امام راحل با احیای بانکداری اسلامی مردم را از گناه کبیره نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین باکویی شامگاه یکشنبه در همایش آب و آینه موسسه مالی و اعتباری مهر در سالن اجتماعات مدرسه معصومیه(س) برگزار شد، با تأکید بر اینکه امام با اقدام شجاعانه خود ملت را از یک معضل شرعی نجات دادند، بیان داشت: ازجمله کسانی که از طرف امام خمینی(ره) مأموریت یافتند که بانکداری ربوی را از نظام بانکی حذف کند آیت الله رضوی بود که خوشبختانه با همکاری مراجع عظام تقلید این نقیصه بزرگ رفع شد.



وی با انتقاد از برخی از افراد که بانکداری جمهوری اسلامی را ربوی می‌نامند، گفت: مگر می‌شود بانکی ربای اسلامی بگیرد و مراجع عظام تقلید و علما سکوت کنند؟



این مدرس حوزه علمیه قم، با تاکید بر اینکه وضعیت بانک‌های فعلی با بانک‌های قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، بیان داشت: در گذشته زمانی که برخی از مراجع به سیستم بانکی ایراد می‌گرفتند، امام با احترام به نظر مراجع مسئولان امر را موظف می‌کردند که دغدغه علما را رفع کنند.



باکویی با بیان اینکه بانک‌ها در ارائه تسهیلات به قشر مستضعف کوشا باشند، گفت: من این نظر را قبول ندارم که باید پول کلان را به افراد مهم داده شود، این عین بی عدالتی است.

