  1. استانها
  2. قم
۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۱

آیت الله باکویی:

امام راحل با احیای بانکداری اسلامی مردم را از گناه کبیره نجات داد

امام راحل با احیای بانکداری اسلامی مردم را از گناه کبیره نجات داد

قم - خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه قم گفت: امام با دستور و پی گیری مجدانه خود بانکداری ربوی دوره طاغوت را به بانکداری اسلامی تبدیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین باکویی شامگاه یکشنبه در همایش آب و آینه موسسه مالی و اعتباری مهر در سالن اجتماعات مدرسه معصومیه(س) برگزار شد، با تأکید بر اینکه امام با اقدام شجاعانه خود ملت را از یک معضل شرعی نجات دادند، بیان داشت: ازجمله کسانی که از طرف امام خمینی(ره) مأموریت یافتند که بانکداری ربوی را از نظام بانکی حذف کند آیت الله رضوی بود که خوشبختانه با همکاری مراجع عظام تقلید این نقیصه بزرگ رفع شد.

وی با انتقاد از برخی از افراد که بانکداری جمهوری اسلامی را ربوی می‌نامند، گفت: مگر می‌شود بانکی ربای اسلامی بگیرد و مراجع عظام تقلید و علما سکوت کنند؟

این مدرس حوزه علمیه قم، با تاکید بر اینکه وضعیت بانک‌های فعلی با بانک‌های قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، بیان داشت: در گذشته زمانی که برخی از مراجع به سیستم بانکی ایراد می‌گرفتند، امام با احترام به نظر مراجع مسئولان امر را موظف می‌کردند که دغدغه علما را رفع کنند.

باکویی با بیان اینکه بانک‌ها در ارائه تسهیلات به قشر مستضعف کوشا باشند، گفت: من این نظر را قبول ندارم که باید پول کلان را به افراد مهم داده شود، این عین بی عدالتی است.
 

کد مطلب 1471461

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها