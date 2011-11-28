کسب سهمیه آسیا هدف مس کرمان/ مس 60 امتیاز دست نخورده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، میروسلاو بلاژویچ یکشنبه شب پیش از دیدار تیمش مقابل تیم فجر سپاسی در در مرحله یک هشتم رقابت های جام حذفی فوتبال در جمع خبرنگاران بیان داشت: در شرایط کنونی به فکر بازی فردا مقابل تیم فجر سپاسی شیراز هستم و این بازی برای من در اولویت قرار دارد و پس از این مسابقه به فکر بازی مس سرچشمه در رقابت های لیگ برتر فوتبال هستم.

وی با بیان اینکه تغییر سرمربی در هر تیمی یک شوک روانی برای آن تیم است و تیم فجر سپاسی شیراز نیز از این قاعده مستثنی نیست افزود: شاید این تغییر به عنوان یک شوک در تیم محسوب شود اما بازیکنان و نحوه تفکر غالب بر تیم نیاز به زمان دارد.

بلاژویچ با بیان اینکه جام حذفی برای تیم کرمان از اهمیت ویژه های برخوردار است بیان داشت: ما هنوز 60 امتیاز دست نخورده دیگر در رقابت های لیگ برتر را در پیش رو داریم که می توانیم آنان را کسب کرده اما در کنار این امتیازات به بازیهای جام حذفی و کسب سهمیه آسیا نیز فکر می کنیم.

سرمربی تیم مس کرمان گفت: همیشه به جوانان و تزریق آنان به تیم علاقه فراوانی داشتم و این به عنوان یک برنامه مهم من در هر تیمی که در آن مربیگری کنم محسوب می شود.

بلاژویچ، بیان داشت: مس سرچشمه امروز بازی خوبی را مقابل صبای قم به نمایش گذاشت و این بازی به تیم مس کرمان نشان داد که این تیم قطعا حریف آسانی برای تیم کرمان در رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور نخواهد بود زیرا این تیم با بدشانسی کامل مقابل تیم صبای قم حذف شد.

وی در مورد مصدومان این تیم گفت: امیدوارم که این مصدومان هر چه سریعتر خوب شوند و به ترکیب تیم برسند.

تیم مس کرمان عصر فردا از ساعت 14 در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف تیم فجر سپاسی شیراز می رود.

سرمربی تیم فجر سپاسی شیراز نیز در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی فردا حاضر نشد.



