فرماندار دماوند با خانواده شهیدان میرعبداللهی و ملانظری دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار صبح امروز با همراهی بخشدار مرکزی و دیگر مسئولان دماوند برگزار و با خانواده این دو شهید بزرگوار گفتگو شد.

فرماندار شهرستان دماوند در این دیدار با بیان اینکه خدمت رسانی به خانواده شهدا افتخار و وظیفه مسئولان است، گفت: خانواده شهدا هیچگاه از مسئولان تقاضای شخصی ندارند و همیشه ما را به پیروی از ولایت فقیه که توصیه شهداست، دعوت می کنند که این نشان از بصیرت آنها دارد.

علیرضا قاسمی فرزاد خدمات ارائه شده به خانواده شهدا از طرف بنیاد شهید شهرستان دماوند را خوب ارزیابی کرد و از مسئول و کارکنان این نهاد تقدیر بعمل آورد.