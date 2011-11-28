کاهش جهانی قابل توجه در میزان آلودگی به ایدز

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز جهانی ایدز سازمان ملل متحد خبر بسیار خوشی را منتشر کرده است. این سازمان در گزارشی اعلام کرده میزان ابتلا به ویروس HIV به لطف گسترش داروهای ARTs که احتمال انتقال ویروس در میان افراد را پایین می آورد، به اندازه قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

در این گزارش که هفته جاری توسط UNAIDS با هدف نمایش عملکرد مبارزه علیه HIV و ایدز منتشر شده است، نشان می دهد ابتلا به HIV و مرگهای ناشی از بیماری ایدز، از سالهای 1997 و 2005 که نقطه اوج ابتلا به این بیماری به شمار می رود تا به حال یک پنجم کاسته شده است.

"میشل سیدیب" مدیر اجرایی UNAIDS می گوید در این گزارش افزایش قابل توجهی در میزان دسترسی به درمان HIV مشاهده شده که تاثیر قابل توجهی بر روی نجات جان انسانها داشته است.

اکنون در حدود نیمی از 14.2 میلیون نفر از مبتلایان به این بیماری در کشورهای فقیری که شرایط دریافت دارو را دارند، به ARTs دسترسی پیدا کرده اند و برنامه این است که تا سال 2015 تمامی این افراد بتوانند به دارو دسترسی داشته باشند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، در کشورهای آفریقای سیاه یا حاشیه صحرای بزرگ آفریقا میزان ابتلاهای جدید از سال 1997 تا کنون 26 درصد کاهش داشته است در حالی که این میزان در کشورهای آفریقای جنوبی و کارائیب یک سوم کاهش پیدا کرده است. همچنین گزارش نشان می دهد داروی ARTs از سال 2009 تا کنون در دسترس 1.35 میلیون انسان قرار گرفته است.