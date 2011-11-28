نصب نمادهای زیارت در مبادی ورودی مشهد ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد جعفری اظهار کرد: وقتی زائران قصد سفر به مشهدالرضا(ع) را می کنند به دنبال یک ذخیره معنوی برای خودشان هستند بنابراین آنان را باید قبل ورود به مشهد با مفهوم زیارت آشنا کرد.

وی با بیان این که هر یک از زائران با آرزویی به مشهد الرضا(ع) سفر می کنند، اظهار داشت: یکی از ذخایر زیارت امام رضا(ع) است که زائران سعی می کنند در مدت زمان حضورشان در مشهد از فیوضات این امام همام بهره مند شوند.

این مسئول تصریح کرد: اما در ادامه مدت زمان حضور زائران در مشهد باید بستری فراهم شود تا آنان از یکسری برنامه های معنوی بهره مند شوند تا ذخیره معنوی برای زائران باشد.

جعفری تاکید کرد: ایجاد فضایی آن هم پارک موضوعی زیارت کمکی زیادی به زائران می کند تا آنان با مفهوم زیارت و آداب زیارت آشنا شوند.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به این که المان های حجمی باید در اقصی نقاط شهر مشهد نصب شود تصریح کرد: نصب المان "سلام" هم یکی از همین موارد است که در میدان شهدا مشهد نصب شده است.

وی با تاکید بر اینکه هنرمندان و فیلم سازان زیادی تولیداتی در زمینه زیارت داشته اند، اضافه کرد: یکی از این آثار سریال امام رضا(ع) است که باید دست اندرکاران پارک موضوعی زیارت یکی ازاولویت های کاری خود را توجه به چنین تولیداتی قرار دهند.

جعفری با تقدیر از فعالیت های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد یادآور شد: فعالیت های این سازمان مایه دلگرمی تمامی شهروندان و مسئولین است.