  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

جعفری:

نصب نمادهای زیارت در مبادی ورودی مشهد ضروری است

نصب نمادهای زیارت در مبادی ورودی مشهد ضروری است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: نصب المان هایی با موضوع زیارت در تمامی سطح شهر مشهد به خصوص مبادی ورودی پایتخت معنوی ایران ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد جعفری اظهار کرد: وقتی زائران قصد سفر به مشهدالرضا(ع) را می کنند به دنبال یک ذخیره معنوی برای خودشان هستند بنابراین آنان را باید قبل ورود به مشهد با مفهوم زیارت آشنا کرد.

وی با بیان این که هر یک از زائران با آرزویی به مشهد الرضا(ع) سفر می کنند، اظهار داشت: یکی از ذخایر زیارت امام رضا(ع) است که زائران سعی می کنند در مدت زمان حضورشان در مشهد از فیوضات این امام همام بهره مند شوند.

این مسئول تصریح کرد: اما در ادامه مدت زمان حضور زائران در مشهد باید بستری فراهم شود تا آنان از یکسری برنامه های معنوی بهره مند شوند تا ذخیره معنوی برای زائران باشد.

جعفری تاکید کرد: ایجاد فضایی آن هم پارک موضوعی زیارت کمکی زیادی به زائران می کند تا آنان با مفهوم زیارت و آداب زیارت آشنا شوند.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به این که المان های حجمی باید در اقصی نقاط شهر مشهد نصب شود تصریح کرد: نصب المان "سلام" هم یکی از همین موارد است که در میدان شهدا مشهد نصب شده است.

وی با تاکید بر اینکه هنرمندان و فیلم سازان زیادی تولیداتی در زمینه زیارت داشته اند، اضافه کرد: یکی از این آثار سریال امام رضا(ع) است که باید دست اندرکاران پارک موضوعی زیارت یکی ازاولویت های کاری خود را توجه به چنین تولیداتی قرار دهند.

جعفری با تقدیر از فعالیت های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد یادآور شد: فعالیت های این سازمان مایه دلگرمی تمامی شهروندان و مسئولین است.

کد مطلب 1471468

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها