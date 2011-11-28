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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

اعرابیان:

فاز سوم خط انتقال آب زیرگذر پژوهش همدان اجرا شد

فاز سوم خط انتقال آب زیرگذر پژوهش همدان اجرا شد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان همدان از اتمام جابه‌جایی‌ فاز سوم خط انتقال زیرگذر پژوهش این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود اعرابیان اظهار داشت: در تقاطع غیر همسطح پژوهش سه خط مهم آبرسانی به شهر همدان قرار دارد به طوری که 65 درصد آب همدان از این سه خط تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه آبرسانی توسط این سه خط به داخل مخازن شهر همدان وارد شده و به مصرف شهروندان می‌رسد، افزود: در فاز سوم خط انتقال لوله چهارراه پژوهش، خط 600 در هنگام فعالیت شهرداری آزاد بود که آبفا نسبت به انتقال آن اقدام کرد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان همدان عنوان کرد: شهرداری هنگام نصب شمع‌های موجود و تابلوهای بتنی در چهار راه پژوهش متوجه نصب لوله 600 شد که در پی آن جابجایی لوله توسط آبفا انجام شد.

اعرابیان با بیان اینکه ترافیک موجود در زمان اجرای پروژه، سختی‌های کار را دو برابر کرده بود، گفت: برای انجام پروژه انتقال لوله‌های آب زیرگذر پژوهش، یک میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه شد که هزینه جابه‌جایی فاز سوم 70 میلیون تومان بود.

کد مطلب 1471470

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