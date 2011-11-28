اعطای وام مشاغل خانگی به 37 رشته فنی و حرفه ای در البرز

محمود محمد حسن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: تا کنون حدود 300 نفر برای دریافت وام مشاغل خانگی اقدام کرده اند و باقی متقاضیان نیز درخواست خود را هر چه زودتر اعلام کنند.

وی افزود: پس از ثبت نام طی یک بررسی اولیه که توسط فنی و حرفه ای انجام می گیرد، مشخص می شود که از بین متقاضیان چه کسانی وام دریافتی را برای راه اندازی کسب و کار و کار خانگی می خواهند و بر این اساس وام داده می شود.

محمد حسن با اشاره به مبلغ وام مشاغل خانگی گفت: این وام از 800 هزار تا پنج میلیون تومان بسته به شغل مورد نظر متغیر است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان البرز همچنین اذعان داشت: براساس پیش بینی ها برای 900 نفر وام در نظر گرفته شده اما تعداد متقاضیان تا کنون یک سوم پیش بینی ها بوده و لازم است سایر متقاضیان هرچه سریعتر اقدام کنند.

محمد حسن در خصوص رشته هایی که وام مشاغل خانگی به آنها تعلق می گیرد، گفت: طراحی دوخت و لباس، شیرینی پزی سنتی، آموزهای مجازی، خدمات ترجمه، تایپ، حروفچینی و صفحه بندی کتاب و مجلات، طراح شبکه های ارتباطی، تجارت الکترونیک، ساخت نقاشی های متحرک (انیمیشن)، برنامه نویسی، مشاوره، گرافسیت، طراح لباس و کفش و طراح سازه های ساختمانی از این رشته هاست.

وی افزود: خیاطی لباس عروس، شلوار دوز، راسته دوز، نازک دوز مردانه و زنانه، ضخیم دوز مردانه، بچه گانه دوز، بافندگی، ملحفه دوزی، پرده دوزی، تولید رومیزی، بافتهای ترکیبی، پخت انواع نان، عروسک دوزی،طراحی مولتی مدیا، طراح داخلی ساختمان و دکوراسیون، خدمات حسابداری، نقاشی و مصورسازی کتاب کودکان، طراحی کتب تصویری، تهیه نرم افزارهای کامپیوتری، طراحی و تهیه مجلات و روزنامه های دیجیتال، جمع آوری اطلاعات در زمینه های مختلف و مورد تقاضا و نقاشی از دیگر رشته هایی است که افراد می توانند استفاده از وام مشاغل خانگی اقدام کنند.

این مسئول یادآور شد: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه www.mashaghelkhanegi.ir مراجعه کنند.