تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه/ بازدهی بالای بورس کشور

به گزارش خبرنگار مهر سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شاخص کل بورس طی روزهای اخیر روندی کاهشی در پیش گرفته و طی چند ماهه اخیر روند شاخص از بیش از 27 هزار واحد به مرز 23 هزار واحد رسیده است وزارت اقتصاد و سازمان بورس چه برنامه ای برای بهبود وضعیت بورس و شاخص دارد گفت: شاخص بورس مولفه ای اقتصادی است و هیچ برنامه ای برای رشد یا کاهش آن وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نوسانات بورس را طبیعی دانست و گفت: در سال جاری که همه بورس های دنیا منفی هستند شاخص بورس کشور 1500 واحد مثبت است و بهترین عملکرد را در بین بورس های دنیا داریم.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نوسانات بازارهای موازی همانند بازار ارز گفت: این امر بر روی اشخاص حقیقی در بورس اثر گذاشته البته تعداد اشخاص حقیقی در بورس و نسبت آنها در بازار سرمایه زیاد نیست اما آنها تحت تاثیر نوسانات قرار گرفته اند.

وی گفت: با توجه به مجموع سیاستهایی که در راستای یکسان سازی نرخ ارز و تعدیل آن صورت گرفته است مطمئن هستیم که این اشخاص به بورس باز می گردند.

حسینی با اشاره به نشست هایی که برای حمایت دولت از تولید و اشخاص حقیقی در بورس صورت گرفته است گفت: دولت حمایت های لازم را از واحدهای تولیدی به عمل می آورد

وی تصریح کرد: حمایت از بورس تاکنون تنها معطوف به این موارد نبوده بلکه معطوف به شرکت های حاضر در بورس بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: سازمان و شرکت بورس اگر حمایت خاصی از شرکت های بورسی دارند پیشنهاد دهند. بازدهی بورس و شرکت های بورسی در سال جاری از همه بازار بیشتر بوده است.