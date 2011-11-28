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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

غلامی در گفتگو با مهر:

23 پروژ سرمایه گذاری گلستان در چین ارائه شد/ تشریح دستاوردهای سفر

23 پروژ سرمایه گذاری گلستان در چین ارائه شد/ تشریح دستاوردهای سفر

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: 23 طرح سرمایه گذاری از استان در چین ارائه شد.

رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افرزش این طرح ها را 33 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

وی در پاسخ به اینکه چند طرح سرمایه گذاری موفق به جذب سرمایه گذار شده است، اظهار داشت: هنوز جذبی صورت نگرفت و درحال مذاکرات و رایزنی هستیم.

غلامی به برخی دستاوردهای سفر به چین اشاره  اضافه کرد: حدود 70 دور مذاکره صورت گرفت و فرصتهای سرمایه گذاری و  پتانسیل های استان به سرمایه گذاران خارجی معرفی شد.

معان برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: همچنان درحال مذاکره هستیم و نتیجه و دستاوردهای سفر امیدبخش است.

وی اذعان داشت: در عین حال سرمایه گذاران از چند کارخانه نیز بازدید کرده اند.

غلامی با اشاره به  سرانه درآمد گلستانیها گفت: سرانه درآمد هم استانیها در سال سه میلیون و 700 هزار تومان بوده درحالیکه میانگین کشوری بیش از شش میلیون تومان است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: باید تا پایان سال 91 سرانه  درآمد گلستانیها به میانگین کشوری برسد.

کد مطلب 1471474

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