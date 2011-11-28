حجت الاسلام سید محمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت گفت: مراسم عاشورا مراسم تعزیه سیدالشهدا(ع) است. شاید در جهان اسلام و جهان تشیع رویدادی مهمتر و زیربنایی تر از عزاداری عاشورا وجود نداشته باشد که تأثیرات آن بسیار عمیق و گسترده است.

وی افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای عزاداری عاشورا مردمی بودن آن است و دولتی نیست. مردم با عمق جان خود این عزاداری را انجام می دهند و احساسات فوق العاده وهزینه های زیادی با طیب خاطر برای آن صرف می کنند و این استمرار عزاداری در طول قرنها و همه گیر بودن این مراسم در تمام اقشار جامعه و... این را حادثه فوق العاده ای می کند که با هیچ حادثه دینی و فرهنگی دیگری قابل مقایسه نیست.



رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی تصریح کرد: این مراسم همه جور آدمی را به خود جذب می کند، مؤمن و غیرمؤمن، متعبد و غیرمتعبد و... کسانی که شاید در دیگر مسائل مذهبی ضعیف باشند اما در مورد امام حسین(ع) و عاشورا به شدت احساسات به خرج می دهند و وارد این عزاداری می شوند.



رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه جمع کثیری هستند که فقط به عشق علم کشی وارد مجلس عزاداری سیدالشهدا(ع) می شوند و عده زیادی نیز به شوق دیدن این مراسم وارد این دستجات می شوند، گفت:‌ نباید عزاداری سیدالشهدا(ع) را منحصر به علم کشی کنیم و قبول دارم شاید از نظر معرفتی این کار از سطح پایینی برخوردار باشد اما باید توجه داشت که این اقدام نه حرام و نه مکروه است.



وی گفت: علامت شکل پنجه دستان حضرت ابوالفضل(ع) است. این پنجه ها به نام مبارک حضرت عباس(ع) با تمام احساسات و شور بلند می شود.



وی یادآور شد: باید در مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) و عاشورا مردم به جای اینکه در خانه بنشینند در خیابانها حضور پیدا کنند و این تجمع و عزاداری آشکار شود و دستجات در رفت و آمد باشند و شلوغ شود. نادانی نکنیم و بگوییم که نباید خیابانها شلوغ و ترافیک شود.



رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی افزود: من مجبورم یک مثالی بزنم که به قول معروف "خاک بر فرق من و تمثیل من" اما در کشورهای چون کانادا و غیره رژه همجنس بازها برگزار می شود و چندین کیلومتر شلوغ می شود آیا کسی اعتراض می کند که چرا ترافیک شده؟ آنوقت برخی می گویند دستجات عزاداری سیدالشهدا(ع) روز عاشورا و تاسوعا نباید بیرون بیایند چون ترافیک می شود؟! اتفاقا باید ترافیک شود اما به مردم بگویید که در آن روز ماشین نیاورید نه اینکه دستجات بیرون نیایید و علم بلند نکنید که ترافیک نشود.



وی تأکید کرد: باید شورحسینی آشکار شود، یکبار که از میدان منیریه و بازار رد شدم نزدیک بود از غصه دق کنم که در روز عاشورا و تاسوعا آنقدر خیابانها خلوت بود که با راحتی می شد تردد کرد. تا چند سال پیش قبلا ظهر عاشورا شلوغترین زمانی بود که از جمعیت جای سوزن انداختن نبود این جای بسیار تأسف دارد که در کشور شیعه که پرچم امام حسین را بلند کرده این صحنه را ما در روز عاشورا شاهد باشیم.



وی در عین حال تأکید کرد: مراسم عزاداری کار مردمی است و هزاران سال است که تکرار می شود و نباید نظری نادرست را که نه برگرفته از روایات و نه بر طبق احکام شرعی است را تحمیل کرد.

رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی در پایان یادآور شد: البته باید جلوی برخی رفتارهای نادرست را گرفت اما این کار انتظامی نیست بلکه کار فرهنگی می طلبد؛ باید گفت برادری که با نام حضرت ابالفضل(ع) علم عزاداری را بالا می بری قربان آن عقیده و محبتت اما بهتر است معرفتت را نیز بالا ببری. اما او را از این مراسم محروم نکنیم. مراقب باشیم عاشورا کمرنگ نشود، وقتی عاشورا کمرنگ شد هیچ چیزی نمی ماند.