حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه همایشهای اخیر اصولگرایان آغازی برای فعالیت های انتخاباتی است گفت: از یکسال گذشته برنامه ریزی برای وحدت اصولگرایان آغاز شده و همه گروه‌ها به دنبال این هستند تا وحدت حاکم شود.

وی با بیان اینکه جبهه متحد اصولگرایان هیچ اختلافی با هم ندارند، گفت: آیت الله مهدوی کنی و یزدی آبرو حیثیت خود را برای وحدت اصولگرایان گذاشته اند و قطعا در میان اصولگرایان برگزاری همایشها سازنده و روبه جلو بوده و اصولگرایان را به سمت و سوی انتخابات سوق می دهد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: برگزاری همایشهای اخیر جبهه متحد اصولگرایان موجب شور انتخاباتی، مشارکت مردم و هم افزایی اصولگرایان می شود. این جلسات حتی بر گروههایی که به وحدت نپیوستند می تواند اثر گذار باشد.

ابراهیمی با بیان اینکه هیچ تشکلی به اندازه جبهه متحد اصولگرایان تاثیر گذار نیست گفت: همه اصولگرایان در جبهه متحد اصولگرایان وجود دارند و حتی جبهه پایداری هم که به سازوکار نپیوسته در کلیات جبهه متحد اصولگرایان را قبول دارد.

وی با تاکید بر اینکه آیت الله مهدوی کنی همواره گفته اند که جبهه پایداری تا یک روز مانده به انتخابات مجلس نهم می تواند به سازوکار جبهه متحد اصولگرایان بپیوندد، گفت: دو جایگاه جبهه پایداری در کمیته تا پایان انتخابات متعلق به آنهاست.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه اقبال مردم به جبهه متحد اصولگرایان بسیار خوب بوده است، گفت: تقسیم کار مناسبی در استانها شده و همه زوایای فعالیت ها پیش بینی شده است.

