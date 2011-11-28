عاشوراپژوهی مهمترین اولویت اداره ارشاد کرمانشاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی گفت: عاشورا و قیام ما نقطه آغازی در تاریخ اسلام به حساب می آید که توانست تحولات بزرگی را در آینده ای نزدیک رقم بزند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: امام حسین (ع) پرچم انبیاء الهی را که نشان ظلم ستیزی ودفاع از مظلوم وحفظ سنت الهی بود در مقابل ظالمان بر انداخت و این قیام باعث شکل گیری قیام های متعدد بعدی علیه خلفای اموی و عباسی شد.

آفتابی با اشاره به اهمیت جایگاه قیام امام حسین (ع) ولزوم آگاهی عمومی نسبت به آن، عاشورا پژوهی را مهمترین اولویت برنامه های فرهنگی این اداره کل در ایام ماه محرم ذکر و گفت: به همین منظور مسابقات کتابخوانی بامحوریت ابعاد مختلف قیام عاشورا را درسطح استان برگزار می شود.

وی علاوه بر برگزاری مسابقات فرهنگی کتابخوانی توسط ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان تابعه از برگزاری مسابقه ی بزرگ کتابخوانی پیام های حسین (ع) خبر داد و گفت: این مسابقه به طور گسترده در سطح استان برگزار می شود.

آفتابی در پایان از برگزاری کارگاههای تخصصی عاشورا پژوهی با حضور اساتید مجرب خبر داد و گفت: در تلاش هستیم علاوه بر کیفیت در برنامه های فرهنگی ایام محرم برکیفیت این برنامه ها بیفزائیم.

