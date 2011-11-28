41 کشته و زخمی در انفجار بغداد/ بازداشت سرکرده القاعده در الخالص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد که یک فرد انتحاری خودروی بمبگذاری شده خود را منفجر کرد که کشته شدن دستکم 11 نفر و زخمی شدن بیش از 30 نفر را در پی داشت.

این انفجار در ساعت هشت صبح به وقت محلی رخ داد. این انتحاری زندان التاجی در شمال بغداد را هدف قرار داده بود.

گفته می شود اغلب قربانیان جزء کارمندان و نگهبانان زندان هستند. زندان التاجی یکی از بزرگترین زندان های عراق است که گنجایش بیش از 16 هزار زندانی را دارد.

خبرگزاری اصوات العراق نیز به نقل از یک منبع نظامی ارتش عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق شب گذشته طی عملیاتی در شرق موصل "صادق مشعان العبیدی" سرکرده القاعده در الخالص و یکی از معاونان وی را بازداشت کردند.

این افراد که تحت پیگرد قرار داشتند هنگام فرار از استان دیاله بازداشت شدند. شهر موصل در 405 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد.