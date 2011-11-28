سرچشمه هیچ موقعیت خطرناکی برای صبای قم به وجود نیاورد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی یکشنبه شب پس از پیروزی تیم صبای قم مقابل تیم قوتبال مس سرچشمه در مرحله یک هشتم جام حذفی در جمع خبرنگاران افزود: با کاهش سهمیه فوتبال ایران در رقابت های قهرمانان آسیا از سوی AFC نگاه دیگر تیم ها به رقابت های جام حذفی نگاه ویژه ای است.

وی بیان داشت: رقابت های جام حذفی به نوعی راه تیم ها را برای رسیدن سهمیه آسیا در سال جاری و در رقابت های جام قهرمانان آسیا نزدیک تر می کند و این دلیل اهمیت دادن به رقابت های آسیایی است.

ویسی با اشاره به اینکه صبا و کادر فنی و بازیکنان این تیم تمام سعی خود را برای کسب سهمیه آسیا از طریق بازی های جام حذفی می کنند تصریح کرد: برای تیم صبا هم لیگ و هم بازی های جام حذفی مهم است.

وی افزود: تیم مس سرچشمه تیم خوبی بود و به هیچ نحو نباید به بازی های لیگ و جایگاه این تیم در جدول اشاره کرد زیرا در لیگ بازی ها به صورت فرسایشی است و این در حالی است که در بازی های جام حذفی دو حالت برای یک تیم وجود دارد که در یک صورت تیم برنده می شود و در صورت دوم تیم بازنده از زمین خارج می شود.

ویسی اظهار داشت: سهراب بختیاری زاده یکی از بزرگان فوتبال هم در رده باشگاهی و هم در رده تیم ملی است و در صورتیکه بازیکنان از حد خود فراتر روند دیگر جایگاهی در تیم ندارند.

وی گفت: بیشتر زمان مسابقه در اختیار ما بود و بازیکنان سرچشمه هیچ موقعیت خطرناکی بر روی دروازه نداشتند در حالی که بازیکنان ما دو بار دروازه این تیم را تهدید کردند.

نماینده کرمان که این روزها حال و روز خوبی در جدول ندارد با نتیجه پنج بر چهار در ضربات پنالتی برای دومین بار مغلوب نماینده قم شد.

تیم مس سرچشمه در مسابقات لیگ برتر فوتبال نیز یک ماه قبل با نتیجه یک بر صفر در کرمان مغلوب این تیم شد.

