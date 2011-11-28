خدمات ویژه محرم روی موبایل/ امکان اطلاع از نزدیکترین هیئت

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، ایرانسل به ارائه محصولات و خدمات مناسبتی این ایام نظیر خدمات متنی، آهنگ پیشواز، اطلاع رسانی برنامه مساجد و حسنیه های مراکز استان ها، امکان اطلاع از نزدیک ترین هیئت نسبت به محل قرارگیری مشترک و همچنین طرح عضویت در "هیئت عزاداران ایرانسل" اقدام کرده است.

مشترکان سیم کارت های این اپراتور می‌توانند با ارسال یک پیامک بدون متن رایگان به شماره 84884 در هیئت عزاداران ایرانسل عضو شوند و پس از عضویت، ایرانسل به طور خودکار و بنا به موقعیت مکانی مشترک، محصولات مناسبتی مرتبط با شهر وی را به طور روزانه اطلاع رسانی می‌کند و مشترک می‌تواند از محصولات ویترین و نوای پیشواز محلی و عمومی متناسب با ایام محرم بهره‌مند شود.

محصولات برتر مناسبتی این ایام شامل نوای پیشواز محلی و عمومی و مسابقه پیامکی نینوا است که تمامی نواهای پیشواز در ایام محرم با 50 درصد تخفیف به قیمت 2هزار و پانصد ریال عرضه می‌شوند.

محصولات متنی ویترین ایرانسل نیز شامل پیامک محرم، نوحه، اعمال محرم، اشعار، اطلاع از برنامه مساجد و حسینه‌ها در مراکز استان‌ها، اطلاع از نزدیک‌ترین هیئت، ثبت هیئت، فرهنگ عاشورا، مرثیه و زندگی نامه شهدای کربلا است.

مشترکان علاوه بر اطلاع از برنامه‌ها و محصولات شهر خود می‌توانند برای اطلاع از برنامه شهرهای دیگر، نام شهر مورد نظر را با رعایت فاصله پس از عبارت ozv moharam به شماره 84884 ارسال کنند که در این صورت هم محصولات مناسبتی مرتبط با شهرخود و هم شهر مورد نظر را دریافت خواهند کرد.

عضویت در هیئت عزاداران و دریافت پیام های اطلاع‌رسانی محصولات رایگان است و مشترکان تنها بهای محصولات و خدمات مورد تقاضای خود را پرداخت می کنند.