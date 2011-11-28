به گزارش خبرنگار مهر محمود بهمنی امروز در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نشستی خبری در مورد وضعیت بازار ارز کشور گفت: قیمت ارز به یکباره طی یک روز در بازار داخلی افزایش یافت این در حالی است که قیمت دلار در بازارهای جهانی افزایش نیافته است و چنین چیزی قابل قبول نیست.

سکه و ارز

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش تقاضای کاذب و تاثیرات روانی که بر بازار ارز کشور مترتب شده است، گفت: همچنین قیمت طلا نیز در بازار داخلی به یکباره بالا رفت و قیمت طلای داخلی هم اکنون دارای حباب است این در حالی است که قیمت طلا در بازارهای جهانی بالا نرفته است.

وی همچنین به افزایش 70 ، 80 هزار تومانی قیمت سکه بانکی اشاره کرد و گفت: طی چند روز آینده حباب 70 ، 80 هزار تومانی قیمت سکه را از بین خواهیم برد، به طوریکه تا ظهر فردا 20 هزار تومان، تا ظهر پس فردا 20 هزار تومان دیگر و همین طور به مرور حباب را از بین خواهیم برد.

بهمنی با اشاره به نگرانی که نسبت به وضعیت افرادی که بازار ارز را نمی شناسند اما در این بازار داد و ستد می کنند گفت: البته ما برای 15 سال ذخایر طلا در کشور داریم اما اینکه بخواهیم بیش از اندازه طلا وارد بازار کنیم صحیح نیست.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بازار را رصد می کنیم، گفت: یک شبه قیمت طلا و ارز را بالا بردن منطقی نیست دستور العملی تدوین خواهیم کرد که هر میزان که وارد کنندگان و بخش تولید ارز نیاز داشته باشند در اختیار آنها قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه برخی ها نیاز واقعی به طلا و ارز ندارند ولی برای خرید مراجعه می کنند، گفت: تقاضایی که در حال حاضر در این بازارها وجود دارد غیر واقعی است و نرخ ها را تعدیل خواهیم کرد. به گفته بهمنی نرخ ارز در کشور تابع عرضه و تقاضا و به صورت شناور مدیریت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی به حبابی که در حال حاضر در قیمت دلار در بازار وجود دارد اشاره کرد و گفت: پس از اینکه نرخ بازار واقعی شد به سمت واقعی کردن و تک نرخی پیش خواهیم رفت. هدف بانک مرکزی نیز واقعی کردن قیمت است .

تحریم بانکی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحریم بانک مرکزی ایران از سوی انگلیس اشاره کرد و گفت: ایران مدتهاست که با انگلیس به ویژه در بخش بانکی قطع رابطه کرده همچنین با کشورهای کانادا و آمریکا نیز رابطه ای ندارد بنابراین تحریم این کشورها تاثیری بر کشور ما نخواهد گذاشت.

بهمنی تحریم بانک مرکزی را غیر اصولی و غیر قانونی و سیاسی دانست و گفت: بانکهای مرکزی در تمام دنیا مستقل و متعلق به دولت ها هستند. آنهایی که داعیه تحریم دولت را دارند ملت را هدف قرار داده اند. مسائل تحریم را جنگ روانی و سیاسی است.

وی گفت: در دنیا کشورهای زیادی وجود دارند و مطمئن باشند که با تحریم ایران توسط یک یا چند کشور ارتباطات ما قطع نخواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از انعقاد بیش از 34 هزار میلیارد ریال قرارداد با بیش از 20 هزار پرونده توسط بانکها در بخش مطالبات معوق خبر داد و گفت: 14 هزار از قراردادهای مذکور در بانک کشاورزی منعقد شده و مربوط به قشر ضعیف و متوسط است این در حالی است که اگر بانکها بهترین عملکرد در بخش وصول مطالبات داشته باشند برای آنها مشوق های تشویقی در نظر گرفته می شود.

وی خطاب به بدهکاران بانکها تاکید کرد که برای پرداخت بدهی خود به بانکها مراجعه کنند زیرا در صورت مراجعه بدهی آنها تقسیط می شود و جریمه تاخیر از ابتدای تنظیم قرارداد بخشیده می شود.