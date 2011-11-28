جا نمایی خیمه های عزاداری از بروز ترافیک در مشهد جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امامی میبدی اظهارکرد: برپایی خیمه های عزاداری و برگزاری عزاداری برای ماه محرم از سنت های پسندیده مسلمانان است که این موضوع در ایران رنگ و بوی خاصی دارد.

وی ادامه داد: این خیمه های عزاداری که اکثرا در خیابان های منتهی به حرم مطهر رضوی که دارای ترافیک سنگین نیز هستند، برپا می شود و این امر در برخی از موارد زمینه ساز تشدید ترافیک در این مناطق می شود.

وی با اشاره به این موضوع که قبل از برپایی خیمه های عزاداری باید مراجع ذی صلاح اقدامات مناسب برای برپایی شایسته و بدون خطر این خیمه ها انجام دهند، تصریح کرد: مسئولان و متصدیان این خیمه ها باید به منظور دریافت مجوز به شهرداری منطقه خود مراجعه و پس از استعلام از آتش نشانی در صورت نبودن مشکل، مجوز را دریافت و نسبت به برپایی این خیمه ها اقدام کنند.

وی افزود: باید کمیته مشترکی از سوی سازمان آتش نشانی، پلیس راهور و سازمان حمل و نقل و ترافیک جهت هماهنگی در امور مربوط به برپایی خیمه ها تشکیل شود تا مسائلی که از برپایی این خیمه ها بوجود می آید به حداقل برسد.