به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طباطبایى بیان داشت: یکى از فرصتهاى بسیار مناسب سرمایهگذارى در منطقه آزاد قشم، سرمایهگذارى در بخشهاى نفت و گاز و پتروشیمى است که هم اکنون این منطقه را به عنوان قطب انرژى جدید معرفى کرده است.
وى افزود: جزیره قشم داراى دو میدان گازى گورزین و سرخون است که تولیدات گاز شیرین میدان گازى گورزین به عنوان خوراک پالایشگاه بندرعباس و گاز تولیدى سرخون نیز براى مصارف شهرى، صنعتى و نیروگاههاى گازى ارسال مى شود.
طباطبایى جذب سرمایهگذارى را از رویکردهاى مهم سازمان منطقه آزاد قشم ذکر کرد و گفت: در راستاى سیاست دولت با اعمال قوانین و مقررات ویژه حمایتى، اعطاى تسهیلات مناسب و تامین زیرساختهاى لازم، بستر حضور سرمایهگذاران خارجى و داخلى را فراهم و قشم را به عنوان منطقه امن اقتصادى معرفى کردهایم.
وى در عین حال از معافیت مالیاتى 20 ساله براى هر نوع فعالیت اقتصادى و معافیت از پرداخت هرگونه عوارض گمرکى و تسهیل شرایط فعالیتهاى بانکى به عنوان دیگر مزایاى سرمایهگذارى در منطقه آزاد قشم نام برد.
سرپرست مدیریت سرمایهگذارى منطقه آزاد قشم در ادامه به طرح جامع ارتباطى خلیج فارس اشاره کرد و گفت: این طرح در واقع شامل پل خلیج فارس است که جزیره قشم را به سرزمین اصلى متصل مىکند و ریل آهن منطقه آزاد قشم نیز دسترسى به کریدور شمال ـ جنوب، دسترسى به کشورهاى CIS و سرزمین اصلى را هموار مىکند.
وى اضافه کرد: در قشم 17 اسکله و بندر هست که کاوه یکى از این اسکلهها به شمار مىرود و با داشتن توانایى پهلوگیرى شناورهاى صدهزار تنى در طرح جامع ارتباطى منطقه خلیج فارس قرار گرفته است.
سرپرست مدیریت سرمایهگذارى منطقه آزاد قشم در بخش دیگرى از سخنان خود به ظرفیتهاى موجود در شهرکهاى صنعتى منطقه آزاد قشم اشاره کرد و افزود: این شهرکها شامل شهرک تولا، سوزا، کاوه و الوند است که در شهرک صنعتى تولا، 170 بنگاه اقتصادى فعالیت مىکنند و شهرک صنعتى کاوه با نزدیکى به اسکله کاوه براى فعالیتهاى سنگین شناخته شده است.
وى افزود: شهرک صنعتى سوزا هم براى صنایع شیمیایى و پتروشیمى و شهرک صنعتى الوند مخصوص صنایع هاىتک است.
طباطبایى عنوان کرد: با توجه به فعال بودن واحدهاى صنعتى بسیار در حوزههاى صنایع سبک، سنگین و نیمه سنگین در قشم، این شهرکهاى صنعتى شرایط مساعدى را براى انجام فعالیتهاى اقتصادى و صنعتى در بخشهاى نفتى و گازى و دریایى فراهم کردهاند.
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