رتبه هفتم تولید گوجه فرنگی در جهان متعلق به ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب ایرانی فام از افزایش تولید محصولات زراعی وکاهش پرت محصول، مبارزه با آفات، به صورت جدی توسط مدیریت حفظ نباتات سازمان خبر داده و اظهار داشت: علاوه بر پوشش تغذیه خوراکی خانوار، مواد اولیه کارخانجات رب گوجه فرنگی و فرآورده های جانبی را تأمین می سازد.

به گفته وی، با توجه به نحوه برداشت و مصرف گوجه فرنگی در ایران، اجرای مدیریت تلفیقی آفات، بهترین راه تولید محصول سالم به شمار می آید.

وی با اشاره به این موضوع که براساس سیاست های سازمان، تولید محصول سالم از اولویت های اصلی جهادکشاورزی به شمار می آید گفت: روش های مبارزه غیر شیمیایی و بیولوژیکی از اولویت های اصلی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان بوده و بهره برداران با آموزشهای لازم قادر خواهند بود با کمترین هزینه، بیشترین نتیجه ممکن را حاصل کنند.

ایوب ایرانی فام این آفت را بومی آمریکای جنوبی بیان کرد و گفت: این آفت برای اولین بار از کشور پرو گزارش شده است و از طریق حمل ونقل محصول در کشورهای دیگر مانند ژاپن، اردن، سوریه ترکیه، عراق، عربستان سعودی، بحرین و همچنین کویت مشاهده شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت مبارزه با آفات در رشد اقتصاد کشاورزی و کاهش ریسک تولید و همچنین به حداقل رسیدن ضرر و زیان به بهره برداران گفت: روشهای کنترل تلفیقی گوجه فرنگی و همچنین روشهای کنترل شیمیایی، غیر شیمیایی و بیولوژیکی، به بهره برداران از طریق برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای تولید کنندگان و بهره برداران، سعی بر این است زمان برگزاری دوره ها با توجه به اوقات فراغت بهره برداران و در فصل غیرکاری به صورتی برنامه ریزی گردد که بیشترین تعداد بهره برداران بتوانند به نحو احسن آموزشهای لازم را فرا گیرند.