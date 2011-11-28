1200 راننده متخلف در استان البرز اعمال قانون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب کمالوند با اعلام این خبر افزود: طر ح برخورد با عدم استفاده از کمربند ایمنی به مدت چهارروز دراستان البرز اجرا شد که دراجرای این طرح به بیش از 20هزار راننده تذکر داده و در خصوص 8 هزارو و 200 راننده متخلف اعمال قانون شد .

وی اضافه کرد: طبق قانون، بستن کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان خودروها الزامی است و رانندگان متخلف جریمه خواهند شد.

کمالوند بیان کرد: رعایت این قانون ازسوی رانندگان ، کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی را به همراه دارد.

وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده با بستن کمربند ایمنی حدود 40درصد صدمات ناشی از حوادث ناشی از رانندگی کاهش می یابد.

سرهنگ کمالوند تاکید کرد: رانندگان باید با توجه به ظرفیتی که درکارت خودروی آنها قید شده اقدام به سوار کردن مسافر کرده تا بتوانند از کمربند ایمنی استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز در پایان افزود: همکاری مردم با پلیس دراجرای قانون راهنمایی و رانندگی و نهادینه شدن فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی نقش بسزایی درکاهش حوادث دارد.



