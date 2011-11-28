فراخوان "خارستان 4" در کرمان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنوارهی خارستان در رشته های شعر، نثر، داستان کوتاه و مقاله برگزار می شود.
در شرایط و مقررات این جشنواره آمده است که شرکت در جشنواره برای همه طنزپردازان استان کرمان آزاد است و علاقه مندان باید برای شرکت در رشته های شعر و نثر، برای هر رشته حداقل سه اثر، در رشته داستان کوتاه حداقل دو اثر و در رشته مقاله یک اثر بفرستند.
همچنین موضوع این جشنواره همانند سالهای گذشته آزاد است و بخشی با موضوع ویژه خانواده نیز در فراخوان جشنواره دیده می شود.
بر اساس فراخوان یادشده، به برگزیدگان اول هر رشتهی این جشنواره، تندیس، لوح تقدیر و 7میلیون ریال جایزهی نقدی، به برگزیدگان دوم، لوح تقدیر و 5میلیون ریال جایزهی نقدی و به برگزیدگان سوم، لوح تقدیر و 3میلیون ریال جایزهی نقدی اهدا خواهد شد.
بررسی و داوری آثار این جشنواره توسط طنزپردازان برجستهی کشوری و استانی انجام میشود و آیین اختتامیهی چهارمین جشنوارهی استانی طنز کرمان "خارستان4" در دهه سوم بهمن ماه 1390 برگزار خواهد شد.
طنزپردازان استان برای شرکت در این جشنواره باید آثار خود را حداکثر تا 15 دیماه 1390 به حوزه هنری استان کرمان، واحد آفرینشهای ادبی بفرستند.
آئین اختتامیه جشنواره در ایام الله دهه فجر برگزار می شود.
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