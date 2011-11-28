فراخوان "خارستان 4" در کرمان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنوارهی خارستان در رشته های شعر، نثر، داستان کوتاه و مقاله برگزار می شود .

در شرایط و مقررات این جشنواره آمده است که شرکت در جشنواره برای همه طنزپردازان استان کرمان آزاد است و علاقه مندان باید برای شرکت در رشته های شعر و نثر، برای هر رشته حداقل سه اثر، در رشته داستان کوتاه حداقل دو اثر و در رشته مقاله یک اثر بفرستند.

همچنین موضوع این جشنواره همانند سالهای گذشته آزاد است و بخشی با موضوع ویژه خانواده نیز در فراخوان جشنواره دیده می شود .

بر اساس فراخوان یادشده، به برگزیدگان اول هر رشتهی این جشنواره، تندیس، لوح تقدیر و 7میلیون ریال جایزهی نقدی، به برگزیدگان دوم، لوح تقدیر و 5میلیون ریال جایزهی نقدی و به برگزیدگان سوم، لوح تقدیر و 3میلیون ریال جایزهی نقدی اهدا خواهد شد .

بررسی و داوری آثار این جشنواره توسط طنزپردازان برجستهی کشوری و استانی انجام میشود و آیین اختتامیهی چهارمین جشنوارهی استانی طنز کرمان "خارستان4" در دهه سوم بهمن ماه 1390 برگزار خواهد شد .

طنزپردازان استان برای شرکت در این جشنواره باید آثار خود را حداکثر تا 15 دیماه 1390 به حوزه هنری استان کرمان، واحد آفرینشهای ادبی بفرستند.