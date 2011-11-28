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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

همزمان با ماه محرم/

نمایشگاه خوشنویسی" اشک شفق "در نیشابور گشایش یافت

نمایشگاه خوشنویسی" اشک شفق "در نیشابور گشایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول مجتمع های هنری ارشاد اسلامی نیشابور از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی "اشک شفق" در نگارخانه کمال الملک این شهرستان همزمان با آغاز ماه محرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا آتشی اظهار داشت: نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب"اشک شفق" از آثار اساتید برجسته خراسان رضوی در نیشابور است.

وی گفت: در نمایشگاه خوشنویسی وتذهیب "اشک شفق" 40 اثر برگزیده هنرمندان خوشنویس وتذهیب کار استادعلی اکبر رضوانی و معصومه محمدنیا بصورت شکسته نستعلیق در معرض دید عموم قرار گرفته است.

آتشی افزود: در این نمایشگاه آثار خوشنویسی  شکسته نستعلیق و برگرفته از احادیث وروایات ائمه اطهار (ع)، امام حسین (ع)، عاشورا، ماه محرم و اشعار بزرگان ادب پارسی به رشته تحریر در آمده است که از سال 1380 تا1390 آثار استادعلی اکبر رضوانی نگارش شده است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه خوشنویسی وتذهیب "اشک شفق" تا 10 آذر جاری هر روز از ساعت 8 الی12 صبح و 16 الی 19 بعدازظهر در نیشابور دایر است.

کد مطلب 1471507

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