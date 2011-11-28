نمایشگاه خوشنویسی" اشک شفق "در نیشابور گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا آتشی اظهار داشت: نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب"اشک شفق" از آثار اساتید برجسته خراسان رضوی در نیشابور است.

وی گفت: در نمایشگاه خوشنویسی وتذهیب "اشک شفق" 40 اثر برگزیده هنرمندان خوشنویس وتذهیب کار استادعلی اکبر رضوانی و معصومه محمدنیا بصورت شکسته نستعلیق در معرض دید عموم قرار گرفته است.

آتشی افزود: در این نمایشگاه آثار خوشنویسی شکسته نستعلیق و برگرفته از احادیث وروایات ائمه اطهار (ع)، امام حسین (ع)، عاشورا، ماه محرم و اشعار بزرگان ادب پارسی به رشته تحریر در آمده است که از سال 1380 تا1390 آثار استادعلی اکبر رضوانی نگارش شده است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه خوشنویسی وتذهیب "اشک شفق" تا 10 آذر جاری هر روز از ساعت 8 الی12 صبح و 16 الی 19 بعدازظهر در نیشابور دایر است.