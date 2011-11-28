مرکز تحقیقات آبزیان و تکنولوژی دریایی جنوب کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس براهیمی پیش ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: راه اندازی مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی تبدیل آب شور به شیرین، مرکز تحقیقات آبزیان و تکنولوژی دریایی جنوب کشور، مرکز تحقیقات دانشکده نفت و گاز و دانشگاه بین المللی علوم و فنون دریایی نیز از برنامه های آینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم است.

وی افزود: توسعه روز افزون دانشگاهها و مراکز علمى در قشم و افزایش رشته هاى مختلف علمى در این منطقه در گرو فعالیت و حضور سازمان منطقه آزاد است.

براهیمى افزود: شمار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامى واحد قشم طى 10 سال گذشته به 52 برابر رسیده است.

وى ادامه داد: شمار دانشجویان این دانشگاه در سال 81 به بیش از 200 دانشجو مى رسد در حالیکه امسال با توجه به برنامه هاى توسعه اى سازمان منطقه آزاد قشم این تعداد با رشدی 52 برابری به 10 هزار و 500 دانشجو افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامى واحد قشم از تحصیل بیش از 15 هزار دانشجو در دانشگاههاى مختلف جزیره قشم خبر داد و تصریح کرد: 70 درصد این دانشجویان در رشته هاى مختلف دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند و این میزان دانشجو براى مردم و مسوولان جزیره قشم یک افتخار محسوب مى شود.

وى گفت: تا پیش از تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم در سال 1371 هیچ موسسه آموزش عالی در این جزیره فعالیت نمی کرد و تنها یک دبیرستان پسرانه در این منطقه دایر بود و دختران قشمى نیز با داشتن بیشترین جمعیت نوجوان و جوان جزیره از نعمت تحصیل در مقاطع راهنمایى و دبیرستان محروم بودند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامى واحد قشم، فعالیت این واحد دانشگاهی را در منطقه آزاد قشم یک فرصت مناسب براى توسعه علم در این منطقه دانست و بیان داشت: با آغاز فعالیت دانشگاه آزاد در قشم از سال 71 شاهد رشد و شکوفایى و انقلاب تحصیلى دختران در این جزیره هستیم.

به گفته وى، در حال حاضر بیش از 700 نفر از دختران و پسران قشمى در رشته هاى مختلف دانشگاه آزاد اسلام به تحصیل اشتغال دارند به طوریکه رتبه هاى اول تا سوم کنکور سال گذشته در قشم عموما به دختران اختصاص داشت.

براهیمی همچنین با اشاره به شمار اعضاى هیئت علمى این دانشگاه گفت: 153 نفر به عنوان اعضای هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت در این دانشگاه فعالیت دارند و تعداد رشته های دایر در این دانشگاه نیز افزون بر 107 رشته است که چهار رشته آن در مقطع دکترا، سه رشته در مقطع پزشکی، 12 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و مابقی در مقاطع کارشناسی و کاردانی هستند.

وی از راه اندازی رشته های حوزه نفت و گاز و 21 کارگاه فنی و آزمایشگاه های تخصصی وعلوم پایه پزشکی به همراه فعال سازى بخش دیالیز بیمارستان خلیج فارس را از جمله فعالیتهای این دانشگاه در سالهای اخیر نام برد.