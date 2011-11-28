رکورد تولید گاز ایران شکسته شد/ تولید 90 میلیارد مترمکعب گاز در 246 روز

مهدی جمشیدی دانا در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تولید گاز طبیعی و سایر محصولات گازی در پالایشگاهها در هشت ماهه نخست سالجاری، گفت: آبان ماه سالجاری ظرفیت تولید گاز ایران در پالایشگاهها در مجموع 800 میلیون متر مکعب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در هشت ماهه نخست سالجاری در مجموع حدود 90 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در ایران تولید شده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان سالجاری ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران در پالایشگاهها از مرز 142 میلیارد متر مکعب عبور کند.

وی با اعلام اینکه در آبان ماه امسال در مجموع بیش از 13.1 میلیارد متر مکعب گاز در سطح پالایشگاهها تولید شده است، تاکید کرد: آبان ماه امسال و همزمان با ورود موج فراگیر سرما به استانهای مختلف کشور تولید گاز در پالایشگاهها به منظور تامین نیاز مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاهها افزایش داشته است.

به گفته این مقام مسئول علاوه بر افزایش تولید گاز، تولید سایر محصولات گازی همچون میعانات گازی و گوگرد هم در این مدت با افزایش قابل توجه ای همراه بوده است.

وی از افزایش چهار هزار تنی افزایش تولید گوگرد پالایشگاهی در آبان ماه سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: در هشتمین ماه سالجاری در مجموع بیش از 86 هزار تن گوگرد در پالایشگاههای گاز تولید شده است.

جمشیدی دانا همچنین از تولید بیش از 14.1 میلیون متر مکعب میعانات گازی در پالایشگاههای گاز در هشت ماهه نخست سالجاری خبر داد و افزود: تولید میعانات گازی پالایشگاهها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود یک میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز همچنین از تولید بیش از 556 تن گوگرد در پالایشگاهها از ابتدای سالجاری تا پایان آبان ماه خبر داد و یادآور شد: در این مدت بیش از 844 متریک تن گاز مایع (ال.پی.جی) در پالایشگاههای گاز تولید شده است.

به گزارش مهر، شرکت ملی گاز ایران در هغت ماهه نخست امسال زمان انجام عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاههای گاز نسبت به سال گذشته حدود 25 درصد کاهش داده است که این اقدام منجر به افزایش ظرفیت تولیدی به میزان یک میلیارد متر مکعب گاز شده است.

بر اساس اعلام مسئولان شرکت ملی گاز در حال حاضر مشکلی برای تامین گاز مورد نیاز مشترکان وجود ندارد به طوری که در شرایط فعلی پالایشگاههای گاز با ظرفیت تولید روزانه 620 میلیون متر مکعب گاز در مدار تولید قرار دارند.



علاوه بر این به منظور افزایش پایداری شبکه توزیع و انتقال گاز طبیعی و با توجه به تاخیر در راه اندازی و آغاز تولید گاز در 4 فاز 15 تا 18 پارس جنوبی، طرحهای افزایش ظرفیت تولید گاز در پالایشگاههای پارس جنوبی در دستور کار شرکت گاز قرار گرفته است.

پیش بینی می شود با اجرای این طرح ظرفیت تولید گاز در پالایشگاههای فاز 9 و 10 پارس جنوبی حدود 10 درصد افزایش یابد.