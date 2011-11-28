کارکنان بسیجی اداره کل تعاون، ‌کار و رفاه البرز تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه مراسمی به منظور تجلیل از همکاران بسیجی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با حضور برادر پاسدار مجیدی، فرمانده حوزه یک بسیج ادارات شهید دادخواه شهرستان کرج، و مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار شد.



مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در این مراسم با اشاره به ارزشهای بسیج و بسیجی در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی اظهار داشت: از ابتدای انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) به پشتوانه مردم ، انقلاب عظیمی را رهبری کردند و از ثمرات عالی این انقلاب ؛ تشکیل بسیج توسط ایشان بود که با فکری بلند نگرانه و اندیشه ایی متعالی برای آینده انقلاب طراحی شد که برکات آن امروزه در جامعه اسلامی ما جاری و ساری است.



وی با بیان این مطلب که برای حفظ نظام اسلامی باید افراد جامعه حرکت بسیجی وار داشته باشند افزود: برای رسیدن به هدف متعالی باید همه مردم و بیش از همه بسیجیان ما در صحنه حاضر باشند ؛ همچنان که در تمامی عرصه های انقلاب اسلامیمان همچون میدانهای نبرد حق علیه باطل بی توقع ، گمنام و بی ادعا قدم برداشتند و حماسه آفریدند و به برکت همین بسیج و تفکر بسیجی است که نظام مقدس جمهوری اسلامی از گردنه های صعب العبور که در جهان با آن مواجه است با موفقیت عبور کرده است.



در ادامه این مراسم پاسدار محمد مجیدی، فرمانده حوزه یک بسیج ادارات شهرستان کرج نیز با اشاره به غیر سیاسی و غیر حزبی بودن نهاد بسیج گفت: بسیج تنها نهادی است که وابسته به هیچ جناح و گروه سیاسی نیست و باید از آن عاری باشد زیرا که شجره طیبه ای است که توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی و با هدفی معنوی و متعالی پایه گذاری است.

وی ادامه داد: بسیج تاکنون استوار مانده است و باید از هر گونه شائبه ای به دور باشد زیرا این نهاد متعلق به همه مردم، نظام و انقلاب و جهان اسلام است و اگر ما این فرهنگ و تفکر را بیش از پیش در جامعه بسط دهیم مطمئنا ًانقلاب اسلامی ما در جهان بسیار قدرتمندتر از گذشته خواهد شد.



وی تصریح کرد: کیفیت بسیج امروز باید از دوران دفاع مقدس نیز بالاتر و در عرصه های وسیعتری فعالیت داشته باشد همچنانکه امروز شاهد پیشرفتها و افتخارات و توانمندیهای علمی ، معنوی جوانان بسیجی ایران اسلامی هستیم.



مجیدی بسیجیان را پویندگان نور هدایت، فرزندان روح الله و در خط مقدم دفاع از ولایت دانسته و افزود: خط مرز ما بسیجیان ولایت است و باید دل و جان ما با انقلاب، نظام، رهبری و اهداف متعالی آن باشد؛ زیرا که هر کس دلش با انقلاب است بسیجی است و سرنوشت بسیجیان با انقلاب گره خورده است و امروزه وظیفه ما به عنوان بسیجی پیرو ولایت آن است تا با تمام قوا به حفظ ارزشها و آثار انقلاب و شهدا بپردازیم و ذره ایی از آن کوتاهی ننمائیم.



فرمانده حوزه یک بسیج ادارات شهرستان کرج تصریح کرد: هر کس در هر عرصه ای و در هر سمتی که فعالیت می کند باید با هدف خدمت به مردم و ارباب رجوع و با روحیه ای بسیجی وار فعالیت کند وگرهی از مشکلات مردم بگشاید و ظیفه ما نیز به عنوان مسئول یک سازمان یا نهاد آن است تا با شناسایی این افراد خدوم و بی ادعا از سرمایه وجودی و روحیه بسیجی و اندیشه های متعالی آنان در پیشبرد اهداف سازمان بهترین بهره را برده و همچنین از خدمات آنان تجلیل و ستایش نموده تا به عنوان الگویی برای سایرین به اهداف بلند انقلاب و نظام و رهبری جامه عمل بپوشانیم.



مجیدی افزود: باید بدانیم هر حرکتی که در جهت توسعه و آبادانی و پیشرفت جامعه صورت گیرد حرکتی بسیجی است که خشنودی حضرت ولیعصر (عج) را در پی خواهد داشت.



در این مراسم از بسیجیان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.