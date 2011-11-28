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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۲

ستاری به مهر خبر داد:

اعتبارات خشکسالی شهرستان پیشوا 6 میلیارد ریال است

اعتبارات خشکسالی شهرستان پیشوا 6 میلیارد ریال است

پیشوا - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان تازه تأسیس پیشوا اظهار داشت: اعتبارات این شهرستان در بحث خشکسالی، امسال شش میلیارد و 200 میلیون ریال است.

بهرام ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبارات ستاد حوادث غیر مترقبه این شهرستان نیز سه میلیارد و 300 میلیون ریال است.

وی از 60 میلیارد ریال اعتبارات مصوب شهرستانی خبر داده و  تصریح کرد: تا کنون 30 میلیارد ریال این مبلغ، تخصیص داده شده و تا کنون بر اساس همین مبلغ، پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی شهرستان به طور میانگین 50 درصد بوده است.

ستاری با اشاره به جلسه اخیر کمیته برنامه ریزی این شهرستان نیز گفت: در این جلسه، دستگاههای اجرایی گزارشهای خود را در خصوص روند پروژه های عمرانی سال 1390 و مصوبات جلسه مشترک شورای توسعه استان تهران با شهرستان پیشوا ارائه کردند و مصوباتی در خصوص تسریع و بهبود روند پروژه های عمرانی به تصویب رسید.

کد مطلب 1471514

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