تپه باباقاسم شهرستان نهاوند تعیین حریم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیات افزود: تپه تاریخی باباقاسم در بخش مرکزی شهرستان نهاوند در دهستان گاماسیاب قرار دارد.

وی عنوان کرد: بررسی‌های کارشناسان میراث‌فرهنگی همدان و نمونه‌برداری‌های محدود از سطح تپه به منظور بررسی و شناسایی باستان‌شناختی در این منطقه انجام و چند فرضیه نیز برای آن مطرح شده است.

بیات در خصوص علت انجام عملیات باستان‌شناسی در تپه باباقاسم نهاوند اظهار داشت: با توجه به ارتفاع تپه، لایه‌های مربوط به استقرارهای نخستین، قرار گرفتن این لایه‌ها زیر رسوبات و همچنین گسترش عرصه حقیقی تپه با زمین‌های مجاور، فرضیه باستانی بودن تپه باباقاسم مطرح شد.

مدیر ‌کل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان همدان گفت: باستان ‌شناسان با گمانه‌زنی در اطراف تپه و رسیدن به سطحی که تحقیق استقرار شکل گرفته، به گاه‌ نگاری نسبی لایه استقراری در این تپه پی ببرند.

بیات افزود: پس از تعیین حریم این تپه با نصب تابلوی معرفی و تابلوهای هشداردهنده، از تعرض، ساخت و ساز بافت مسکونی و گسترش زمین‌های کشاورزی در این منطقه جلوگیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: حفاظت از تپه تاریخی باباقاسم موجب حفظ و حراست این بافت تاریخی شاخص نهاوند می شود.