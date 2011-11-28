اجرای نمایش" لابی"در کارگاه نمایش آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر نمایشی که پیش از این در بخش مسابقه ایران بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به نویسندگی آرش عباسی و کارگردانی بیتا الهیان به صحنه رفت از تاریخ ششم آذر ماه میزبان علاقمندان تئاتر در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر است. ویشکا آسایش طراح صحنه و لباس این نمایش است.

نمایش" لابی" روایتگر قهرمان تیم تکواندوی زنان ایران است که در یک مسابقه بین المللی درگیر حوادثی می‌شود. رزیتا غفاری، حمید رضا نعیمی، حوریه میرمحمدی، روح الله کمانی و فریدون محرابی به عنوان بازیگر در این اثر نمایشی حضور دارند.

نمایش" لابی" دربیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجرتوانست جایزه بهترین نمایشنامه و بازیگری مرد را از آن خود کند. این اثر نمایشی ساعت 18 با مدت زمان 60 دقیقه و قیمت بلیت 5 هزار تومان به کارگردانی اجرا می‌شود.

- مجالس تعزیه همزمان با آغاز دهه اول ماه محرم از روز یکشنبه ششم آذرماه در فرهنگسرای نیاوران تهران آغاز شد. گروه تعزیه راویان عشق از استان قم به مدت ده شب در دهه اول ماه محرم به اجرای نمایش تعزیه در فرهنگسرای نیاوران می پردازند.

یکشنبه نخستین مجلس تعزیه در اولین روز ماه محرم در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد. هنرمندان تعزیه استان قم در اولین روز محرم مجلس متوکل عباسی و زائران کربلا را اجرا کردند. اجرای نمایش تعزیه تا دهم ماه محرم با موضوعات عاشورایی ادامه دارد و هر شب ساعت 20 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

- مراسم یاد بود چهلمین روز درگذشت زنده یاد مجید فروغی روز پنجشنبه 10 آذر ماه برگزار می‌شود. این مراسم درتاریخ و زمان یاد شده به همت خانواده زنده یاد فروغی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار می‌شود. زنده یاد فروغی متولد 1340 بود و در کارنامه کاری او همکاری با هنرمندانی همچون مجید جعفری،‌ هوشنگ حسامی‌، عنایت بخشی، علی نصیریان، افشین هاشمی،‌ جمشید جهانزاده‌، سیدجواد هاشمی‌، محمود عزیزی،‌ داوود فتحعلی بیگی و... به چشم می‌خورد.

- نمایش "گفت امروز بینی و فردا بینی و پس آن فردا" از هشتم تا دهم آذر ماه در دو نوبت میزبان علاقمندان تئاتر است. این اثر نمایشی که ازهشتم آبان ماه اجرای خود را در تالار سایه به کارگردانی زهره بهروزی نیا آغاز کرده از هشتم تا دهم آذر ماه ساعت 17 و 18:15 در تالار سایه اجرا می‌شود. بلیت اجرای اول این نمایش در تاریخ های شده برای دانشجویان تمامی رشته های تحصیلی به صورت نیم بها به فروش می‌رسد. نمایش" گفت امروز بینی و فردا بینی و پس آن فردا " تا 11 آذر ماه در تالار سایه روی صحنه است.

- زمان اجرای چهار اثر نمایشی به صحنه رفته در تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر به مناسبت گرامیداشت ایام سوگواری شهادت امام حسین (ع) تغییر کرد. نمایش‌های" پیکره های بازیافته"و "اگر نرفته بودی"به کارگردانی قطب الدین صادقی در تالار چهارسو و"صد سال پیش از تنهایی ما " به کارگردانی حسن جودکی به مناسبت پاسداشت ایام سوگواری دهه اول ماه محرم از 11 تا 17 آذرماه به صحنه نمی‌روند.

همچنین نمایش" افسانه ببر" به کارگردانی هادی عامل نیز از 4 تا 17 آذر ماه به مناسبت ایام سوگواری اجرایی در سالن انتظار تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر ندارد." گفت امروز بینی و فردا بینی و پس آن فردا" به کارگردانی زهره بهروزی نیا و " با پرهای نرم بر ماه پیشانی‌ات تاج نوزادی می‌بافد" به کارگردانی مریم معینی در تالار سایه تا 11 آذر ماه اجرا نمی‌شود.

- ظرفیت کارگاه‌های بازیگری و شخصیت "مکتب تهران"که با حضور مرضیه برومند، رویا تیموریان، جعفر والی، ایرج راد، پرویز پورحسینی و سیامک صفری برپا می‌شود، تکمیل شد. با به پایان رسیدن ظرفیت کارگاه‌ "بازیگری و شخصیت"، متقاضیان شرکت در این کارگاه می‌توانند در دیگر کارگاه‌های این موسسه که مرتبط با موضوع بازیگری است، ثبت‌نام کنند.

آن دسته از متقاضیانی که نتوانسته‌اند برای شرکت در کارگاه بازیگری ثبت نام کنند، می‌توانند در کارگاه‌های آموزشی گروه تئاتر" لیو" شرکت کنند. این گروه تئاتری کارگاه ویژه‌ای را درباره بازیگری برپا می‌کنند. این کارگاه‌ها در قالب 6 جلسه و از تاریخ 19 تا 24 آذر ماه برپا می‌شوند.

اعضای گروه تئاتر" لیو" به سرپرستی حسن معجونی کارگاه‌هایشان را از ساعت 9 تا 13 روزهای یادشده در مجموعه سالن‌های زیرپوشش بنیاد فرهنگی هنری رودکی برگزار می‌کنند. همچنین پیام دهکردی بازیگر تئاتر و سینما هم کارگاه یک روزه خود را با محوریت "شخصیت و بازیگر" برپا می‌کند.

شرکت‌کنندگان در این کارگاه روز جمعه 18 آذر ماه از ساعت 9 صبح تا هشت شب کارگاهی 10 ساعته را می‌گذرانند و در پایان یک قطعه نمایش کوتاه به عنوان ماحصل این کارگاه اجرا می‌شود که تماشاگران آن استادان و هنرجویان دیگر کارگاه‌های همایش پاییز "مکتب تهران"هستند.

ثبت‌نام برای شرکت در این کارگاه‌ها از طریق سایت این موسسه به نشانی اینترنتی www.maktabetehran.comانجام می‌شود و آخرین مهلت ثبت نام روز شنبه 12 آذر ماه اعلام شده است. تلفن 88801538 نیز پاسخگوی پرسش‌های احتمالی متقاضیان است.