باکتریهایی که خانه ها را روشن می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت سیستم نوری را ابداع کرده است که انرژی آن از زباله های معمولی که در خانه های مسکونی تولید می شوند، تامین خواهد شد. برای تامین انرژی باکتری هایی که درون حبابهای شیشه ای دست ساز قرار گرفته اند، از متان حاصل از زباله های غذایی استفاده می شود، این گاز از طریق لوله هایی باریک سیلیکونی به مخازن شیشه ای وصل می شود.

نور تولید شده توسط این باکتری ها بر خلاف دیگر چراغهایی که به واسطه حرارت از خود نور تولید می کنند، بدون حرارت بوده و می توان از آنها به صورت نامحدود استفاده کرد، در واقع این چراغها تا زمانی که ماده اولیه انرژی زایشان تامین باشد به نورافشانی ادامه می دهند.

با وجود اینکه نور تولید شده توسط این چراغها به اندازه ای نیست که بتواند به صورت کامل جایگزین نورهای مصنوعی شود، اما قدمی جدید است که در مسیر درست برداشته شده به ویژه به این خاطر که افراد را وادار خواهد کرد تا درباره منابع انرژی خانگی بیشتر بیاندیشند.

بر اساس گزارش گیزمگ، فیلیپس در کنار کاربرد خانگی از این چراغهای سبز، تصمیم دارد طرح استفاده از این نور را در ابزارهایی از قبیل نوارهای درخشان هشدار دهنده بر روی پله ها و دیوارها، درهای خروجی و حاشیه جاده ها نیز عملی سازد.