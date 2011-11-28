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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

برنامه های یادمان بذر و نهال در گلستان اعلام شد

برنامه های یادمان بذر و نهال در گلستان اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، برنامه های دوازدهمین یادمان بذر و نهال را اعلام کرد.

ابوالفضل فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر جایگاهی تعیین کننده در مراکز تحقیقاتی دارد.

وی در شرح عملکرد این بخش گفت: این بخش اهدافی چون  پتانسیل یابی کشت محصولات مختلف زراعی و باغی در استان، معرفی ارقام اصلاح شده جدید و برتر برای مناطق مختلف استان به عنوان یکی از فعالیت های مستمر و سالیانه بخش، مطالعه در زمینه خسارت های ناشی از تنش های زنده و غیر زنده به گونه های گیاهی مختلف و حل مسائل زراعی و فیزیولوژیکی این گونه ها مانند انتخاب بهترین تاریخ کاشت، مناسب ترین تراکم بوته، روش و الگوی کاشت، میزان بذر و ... را دنبال می کند

فرجی  در ادامه بیان کرد: اجرای طرح های مشترک در زمینه های تغذیه، آبیاری، مکانیزاسیون، گیاهپزشکی و ... با سایر بخش ها و واحدهای تحقیقاتی، برنامه ریزی، حفظ خلوص و تامین هسته های اولیه بذر و نهال محصولات مختلف از دیگر اهداف بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر است.

کد مطلب 1471522

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