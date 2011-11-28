برنامه های یادمان بذر و نهال در گلستان اعلام شد

ابوالفضل فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر جایگاهی تعیین کننده در مراکز تحقیقاتی دارد.

وی در شرح عملکرد این بخش گفت: این بخش اهدافی چون پتانسیل یابی کشت محصولات مختلف زراعی و باغی در استان، معرفی ارقام اصلاح شده جدید و برتر برای مناطق مختلف استان به عنوان یکی از فعالیت های مستمر و سالیانه بخش، مطالعه در زمینه خسارت های ناشی از تنش های زنده و غیر زنده به گونه های گیاهی مختلف و حل مسائل زراعی و فیزیولوژیکی این گونه ها مانند انتخاب بهترین تاریخ کاشت، مناسب ترین تراکم بوته، روش و الگوی کاشت، میزان بذر و ... را دنبال می کند