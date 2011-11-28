کشف بیش از 78000 قلم انواع کالای قاچاق در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرتی جانشین انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در این رابطه گفت: با توجه به موقعیت شهرستان ساوجبلاغ که محور ورود خودروها از سمت غرب و شمال کشور به استان البرز و تهران می باشد اکیپ های ویژه ای برای تشدید مقابله با قاچاقچیان کالا در سطح شهرستان فعال شد که در پی چندین روز کار اطلاعاتی و عملیاتی و در پی دریافت اخباری مبنی بر اینکه چند دستگاه خودرو تیزرو و دو دستگاه اتوبوس حامل کالای قاچاق از یکی از شهرستان های غربی به سمت تهران در حال حرکت می باشد موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت و بلافاصله اقدامات اولیه برای شناسایی خودروهای حامل کالای قاچاق صورت گرفت.

وی افزود : دو اکیپ از ماموران مجرب پلیس طی دو مرحله عملیات منسجم موفق به شناسایی و توقیف 9 دستگاه خودروی حمل کالای قاچاق در لاین جنوبی اتوبان قزوین – کرج شده و در بازرسی از آنها موفق به کشف 78 هزارو 816 قلم انواع کالای قاچاق و دستگیری 9 نفر از قاچاقچیان کالا شدند.

جانشین انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در پایان گفت: این مقدار کالای قاچاق شامل 16 دستگاه تلوزیون ، 9 بسته البسه نو و دست دوم خارجی شامل 5 هزارو 142 جین انواع لباس زنانه و تعداد 52 دست کت تک مردانه چینی ، 6 دستگاه کولر گازی، 73 هزارو 600 نخ انواع سیگار های خارجی که بصورت ماهرانه در خودروها جاسازی شده بود است.



متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.



