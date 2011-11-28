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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

رایان گیگز:

"گری اسپید" یکی از بهترین مردان فوتبال بود

"گری اسپید" یکی از بهترین مردان فوتبال بود

بازیکن میانی تیم فوتبال منچستریونایتد از "گری اسپید" به عنوان یکی از بهترین افرادی یاد کرد که در فوتبال وجود داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن پیشین تیم‌های لیدزیونایتد، اورتون، نیوکاسل، بولتون، شفیلدیونایتد و مربی تیم ملی ولز روز گذشته در سن 42 سالگی خود را در خانه‌اش به دار آویخت.

رایان گیگز در این خصوص اظهار داشت: خبر مرگ اسپید به طور کلی مرا ویران کرد. او یکی از بهترین افرادی بود که من در فوتبال دیده‌ام. گاهی اوقات آدم به داشتن چنین هم‌تیمی‌ها و دوستانی به خود می بالد.

وی تصریح کرد: واژگان نمی توانند بیانگر میزان غم و اندوه من از شنیدن خبر مرگ گری باشند. با خانواده وی که دوران غم انگیزی را سپری می کنند، همدردی می کنم.

کد مطلب 1471526

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