"گری اسپید" یکی از بهترین مردان فوتبال بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن پیشین تیم‌های لیدزیونایتد، اورتون، نیوکاسل، بولتون، شفیلدیونایتد و مربی تیم ملی ولز روز گذشته در سن 42 سالگی خود را در خانه‌اش به دار آویخت.

رایان گیگز در این خصوص اظهار داشت: خبر مرگ اسپید به طور کلی مرا ویران کرد. او یکی از بهترین افرادی بود که من در فوتبال دیده‌ام. گاهی اوقات آدم به داشتن چنین هم‌تیمی‌ها و دوستانی به خود می بالد.

وی تصریح کرد: واژگان نمی توانند بیانگر میزان غم و اندوه من از شنیدن خبر مرگ گری باشند. با خانواده وی که دوران غم انگیزی را سپری می کنند، همدردی می کنم.