موارد ممنوعیت ثبت نام در آزمون دکتری/ شرط شرکت دارندگان مدرک معادل

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش هدف از آزمون دکتری (Ph.D) سال 91 به صورت نیمه‌متمرکز اجرای عدالت آموزشی و فرصت برابر برای متقاضیان ورود به دوره دکتری است.

اهداف برگزاری آزمون دکتری از سوی سازمان سنجش

سنجش علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری براساس دروس اختصاصی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، ایجاد وحدت رویه و هماهنگی دانشگاه با سیاست‌های وزارت علوم در پذیرش دانشجو و کمک به دانشگاه برای پذیرش دانشجویان مستعد در دوره دکتری از دیگر اهداف برگزاری آزمون است.

همچنین کاهش هزینه اجرای آزمون‌های موازی و جلوگیری از اتلاف منابع، کمک به موسسات و وزارتخانه ها جهت ارزشیابی متقاصییان استخدام آنها و جلوگیری از شرکت متعدد داوطلب در آزمون‌های مختلف از جمله اهداف آزمون دکتری است.

پذیرش دانشجو رشته‌های گروه علوم پزشکی منحصراً برای دانشگاه تربیت مدرس صورت می­گیرد و پذیرفته‌شدگان فقط در آن دانشگاه ادامه تحصیل خواهند داد. هر داوطلب‌ بر اساس‌ میزان‌ علاقه‌مندی‌ خود به‌ رشته‌ یا رشته‌های‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی، می‌تواند حداکثر در یک کدرشته‌ امتحانی از یک گروه آزمایشی‌ ثبت‌نام‌ و در آزمون مربوط شرکت کند.

شرایط عمومی‌ داوطلبان:

الف) اعتقاد به‌ اسلام‌ یا یکی‌ از ادیان‌ تصریح‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.

ب) ملتزم‌ بودن‌ به‌ احکام‌ عملی‌ اسلام‌ (انجام‌ دادن‌ واجبات‌ و پرهیز کردن‌ از محرمات‌). ملاک،‌ وضع‌ کنونی‌ داوطلب‌ در هنگام‌ ثبت‌نام‌ است‌. اقلیت‌های‌ دینی‌ (ادیان‌ رسمی‌) مندرج‌ در قانون‌ اساسی‌ از این‌ شرط مستثنی‌ هستند (به‌ شرط عدم‌ تجاهر به‌ نقض‌ احکام‌ اسلام‌).

ج) عدم‌ احراز عناد (نه‌ اعتراض‌) نسبت‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌. در صورتی‌ که‌ داوطلب‌ سابقاً با نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ عناد داشته‌، باید تغییر نظر او احراز شود.

د) نداشتن‌ سابقه‌ عضویت‌ در ساواک‌ و فراماسونری‌ و اعقاب‌ آن براساس استعلام‌های انجام شده.

ه‍‌) عدم‌ احراز فساد اخلاقی‌.

و) عدم‌ اشتهار به‌ ارتکاب‌ اعمال‌ خلاف‌ شئون‌ شغلی‌ و تحصیلی‌ در طول‌ تحصیل‌ یا زمان‌ اشتغال‌ (در صورت‌ اشتغال‌ فعلی‌).

ژ) برخورداری‌ از توانایی‌ جسمی‌ به‌ تناسب‌ رشته‌ انتخابی‌ و عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر.

شرایط اختصاصی داوطلبان :

الف) داشتن‌ کارشناسی‌ ارشد (فوق‌ لیسانس)‌ یا دکتری‌ حرفه‌ای‌ یا اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ در سال‌ آخر مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد یا دکتری حرفه‌ای که‌ مدرک‌ مذکور مورد تأیید شورای ‌عالی ‌انقلاب‌ فرهنگی‌ یا وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ باشد.

فارغ ‌التحصیلان‌ و دانشجویان‌ رشته‌های‌ گروه ‌پزشکی‌ متقاضی ‌شرکت‌ در این ‌آزمون‌، قبل‌ از اقدام‌ به‌ ثبت‌نام‌ باید توجه‌ داشته‌ باشند که‌ از نظر طرح‌ تعهد خدمت‌ به‌ وزارت ‌بهداشت‌، وضعیت‌ خود را مشخص‌ و از نظر وزارت‌ مذکور منعی‌ برای ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ و در صورت قبولی برای ادامه تحصیل نداشته باشند و در غیر این‌ صورت‌ عواقب‌ مترتب‌ بر آن،‌ به‌ عهده‌ شخص‌ متقاضی‌ خواهد بود.

موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط محل کار‌ برای داوطلبان شاغل

ادامه تحصیل در مقطع دکتری بصورت تمام وقت است و داوطلبان‌ شاغل‌ در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ باید قبل‌ از ثبت‌نام‌ موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط محل کار‌ خود را مبنی‌ بر ادامه‌ تحصیل‌ دریافت‌ و آن را نزد خود نگه دارند.

لزوم تناسب رشته مقطع کارشناسی ارشد با رشته انتخابی دکتری

رشته تحصیلی انتخابی داوطلبان در دوره دکتری باید متناسب با رشته‌ مقطع کارشناسی ارشد آنها باشد، به عبارت دیگر داوطلبانی که رشته تحصیلی آنها در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مغایرت دارد ‌باید بر اساس رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مورد نظر ثبت نام کنند.

شرایط شرکت دارندگان مدرک معادل در آزمون دکتری

ب) براساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ برنامه‌ریزی‌ به‌ فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ معتبر خارجی‌ که‌ به‌ دلیل‌ کیفیت‌ (اعتبار دانشگاه‌ و محتوای‌ درسی‌) به‌ مدرک‌ فارغ‌التحصیلی‌ ارزشیابی‌ شده‌ آنان‌ عنوان‌ معادل‌ تعلق‌ گرفته‌ است‌، اجازه شرکت در آزمون مذکور داده نمی‌شود. مگر اینکه در آزمون‌های معادل دوره کارشناسی ارشد که در سالهای 87، 88 و یا 89 توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است پذیرفته شده باشند.

ج) دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد (معادل فوق لیسانس) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌، وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد (ساللهای 87، 88 و یا 89 ) حدنصاب نمره علمی لازم را کسب کرده و پذیرفته شده‌اند، می‌توانند در آزمون رشته‌های تحصیلی دوره دکتری (Ph.D) گروه امتحانی مربوط، ثبت‌نام و شرکت کنند.

این گروه از داوطلبان در صورت موفقیت در این آزمون لازم است کارنامه نتیجه آزمون جامع مدرک معادل کارشناسی ارشد خود را پس از پذیرفته شدن به همراه سایر مدارک لازم به دانشگاه محل قبولی ارائه کنند. همچنین دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد که دوره تحصیلی آنان با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده باشد و مدرک آنان مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد، می توانند در آزمون دکتری (Ph.D) شرکت و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند.

شرایط دارندگان مدارک تحصیلی حوزه های علمیه

د ) بر اساس‌ مصوبه‌ جلسه 368 مورخ ‌3/11/74 شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ در مورد مدارک‌ تحصیلی‌ صادر شده‌ توسط مدیریت‌ یکی از حوزه‌های‌ علمیه‌ قم و خراسان، فضلا و طلاب ‌حوزه‌های علمیه که بر اساس‌ مدرک‌ صادر شده‌ توسط مدیریت یکی از حوزه‌های علمیه قم‌ و خراسان دوره ‌سطح 3 را گذرانده‌اند و یا تا تاریخ 31/6/1391 فارغ‌التحصیل‌ می‌شوند،‌ منحصراً می‌توانند در یکی‌ از کدرشته‌های ‌امتحانی مرتبط در گروه علوم انسانی ثبت‌نام‌ و در آزمون‌ آن‌ شرکت‌ کنند و در صورت پذیرفته‌شدن مشروط به گذراندن دروس پیش‌نیاز به تشخیص گروه آموزشی ادامه تحصیل دهند. ‌این‌ دسته‌ از داوطلبان‌ باید تصویر مدرک‌ فراغت‌ از تحصیل‌ خود را که‌ توسط مدیریت‌‌ حوزه­­های علمیه‌ صادر شده ‌است‌ در اختیار داشته باشند.

پذیرفته‌شدگان ‌نهایی دکتری سال 90 حق ‌ثبت‌نام‌ ‌در ‌آزمون 91 ‌را ندارند

ه‍ ) پذیرفته‌شدگان ‌نهایی ‌آزمون‌ دکتری (Ph.D) سال 1390 حتی در صورت انصراف قطعی حق ‌ثبت‌نام‌ و شرکت ‌در این ‌آزمون ‌را ندارند.

و ) داوطلبانی که فارغ‌التحصیل شده‌اند، لازم است معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در ردیف‌های مربوطه تقاضانامه درج کنند. همچنین داوطلبانی که حداکثر تا تاریخ 31/6/91 فارغ‌التحصیل خواهند شد لازم است علاوه بر درج معدل دوره کارشناسی، میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده در مقطع کارشناسی ارشد را حداکثر تا تاریخ 31/6/1390 در تقاضانامه درج کرده و نسبت به تکمیل و تأیید فرم معدل مندرج در دفترچه راهنما از سوی دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد اقدام کنند.

شرایط درج معدل دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در آزمون دکتری 91

داوطلب باید در زمان قبولی نهایی، معدل خود را با مدرک معتبر به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی محل قبولی ارائه دهد و لازم است مغایرتی بین معدل اعلام شده به این سازمان با معدل مدرک ارائه شده به محل قبولی وجود نداشته باشد. در صورت مغایرت معدل، قبولی فرد پذیرفته ‌شده در هر مرحله از تحصیل که باشد لغو و به درخواست وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از داوطلب سلب خواهد شد.

دانشجویان و‌ فارغ‌التحصیلانی که ‌معدل آنان کمتر از 14 است، حق ‌ثبت‌نام ندارند

دانشجویان سال‌آخر و‌ یا فارغ‌التحصیلان مقطع‌ کارشناسی ­ارشد و دکترای حرفه­ای که ‌معدل آنان کمتر از 14 است حق ‌ثبت‌نام ‌و شرکت‌ در این‌ آزمون ‌را­ ندارند.

ز ) پذیرفته‌شدگان‌ با توجه‌ به‌ تعهدات‌ آموزش‌ رایگان‌ باید دو برابر طول‌ مدت‌ تحصیل‌ دوره‌ دکتری، در موقع‌ ثبت‌نام‌ تعهد بسپارند تا در صورت نیاز محلی‌ که‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ تعیین‌ می‌کند به‌ خدمت‌ اشتغال‌ ورزند. پذیرفته‌شدگان‌ شاغل‌ در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ با توجه‌ به‌ تعهدات‌ آموزش‌ رایگان‌ باید برابر طول‌ مدت‌ تحصیل‌ دوره‌ دکتری (Ph.D)، در موقع‌ ثبت‌نام‌ به‌ وزارتخانه‌، سازمان‌ و یا نهاد دولتی‌ مربوط تعهد خدمت‌ بسپارند.

وزارت‌ علوم‌ به‌ هیچ یک‌ از دانشجویان‌ مقطع‌ دکتری، بورس‌ تحصیلی‌ اعطاء نمی کند

ح ) وزارت‌ علوم‌، به‌ هیچ یک‌ از دانشجویان‌ مقطع‌ دکتری، بورس‌ تحصیلی‌ اعطاء نمی کند، در صورت لزوم و بورسیه شدن پذیرفته شدگان نهایی پس از اعلام نتایج نهایی براساس نیاز دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور صورت خواهد گرفت.

ی) استفاده از مأموریت آموزشی تابع مقررات مربوطه است و شرکت و پذیرش در آزمون برای متقاضی بمنزله موافقت با مأموریت آموزشی نخواهد بود. چنانچه‌ هر یک‌ از فارغ‌التحصیلان‌ پس‌ از اشتغال‌ و کسب‌ درآمد نسبت‌ به‌ پرداخت‌ اقساط وام‌ خود اقدام‌ نکرده‌ باشند، مشمول‌ تسهیلات‌ موضوع‌ این‌ بند نخواهند شد و لازم‌ است‌ قبل ‌از ثبت‌نام ‌در مقطع ‌تحصیلی‌ جدید با صندوق‌های ‌رفاه‌ دانشجویان‌ تسویه‌ حساب‌ کنند.

ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال 1391 از طریق شبکه اینترنت سازمان سنجش از روز یکشنبه 25 دی ماه 90 آغاز می شود و در روز یکشنبه 2 بهمن ماه 90 پایان‌ می‌پذیرد. آزمون در روز جمعه 25 فروردین ماه 91 برگزار می شود.