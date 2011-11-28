مراکز تحقیقات کشاورزی در امنیت غذایی نقش تعیین کننده ای دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوری نیا صبح دوشنبه به مناسبت دوازدهمین یادمان بذرو نهال و پنجاه و دومین سال تاسیس بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر استان گلستان در خصوص فعالیت های انجام شده در بخش های مختلف مرکز و کانون هماهنگی دانش و صنعت دانه ای روغنی توضیحاتی ارائه داد.

وی در شرح عملکرد این بخش گفت: از مهمترین اهداف و وظایف واحدهای تحقیقاتی این بخش می توان به جمع آوری، حفاظت و توسعه ظرفیت بهره برداری از ذخایر ژنتیک گیاهی، انجام بررسی های به نژادی و به زراعی بر روی محصولات مهم زراعی و باغی برای اقلیم ها و نواحی مختلف استان، تهیه و ارائه دانش فنی مربوطه، تولید هسته های اولیه مورد نیاز بذر و نهال و ارائه مشاوره های فنی و تحقیقاتی برای تعیین سیاست ها، خط مشی ها و نظارت بر کار تولید کنندگان بذر و نهال استان اشاره کرد.

نوری نیا در ادامه بیان داشت: دست آوردهای شاخص تحقیقاتی این بخش از زمان تاسیس تاکنون معرفی ده ها رقم اصلاح شده محصولات مهم زراعی و باغی با کیفیت مناسب، صفات مطلوب زراعی، سازگار به شرایط اقلیمی مختلف و متحمل به آفات و بیماری های مهم بوده است.

وی افزود: معرفی این ارقام به همراه سایر نتایج حاصل از پژوهش های همکاران بخش باعث افزایش تولید و کیفیت محصولات زراعی و باغی استان شده است.