به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد نرخ تورم آبان ماه گفت: برآوردهای بانک مرکزی نشان دهنده کاهنده بودن رشد نرخ تورم است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: امیدواریم که نرخ تورم آبانماه بیش از یک واحد دیگر بالا نرود یعنی از 19.1 درصد تورم مهرماه به 20 درصد در آبان ماه نرسد و کمتر از این رقم باشد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه این شائبه ایجاد شده است که بانک مرکزی نرخ تورم چند ماه پایان سال را به صورت دستوری کاهش می دهد تا بر تعیین دستمزد کارگران در پایان سال تاثیرگذار باشد، خاطرنشان کرد: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.

بهمنی ادامه داد: بانک مرکزی هیچگاه نمی تواند نرخ تورم را غیر واقعی کاهش دهد و هیچکس نمی تواند به نحوه محاسبه تورم بانک مرکزی ایراد بگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بارها از کارشناسان اقتصادی و مسئولین مرکز آمار کشور دعوت کردم که به بانک مرکزی بیایند و نحوه محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی را بررسی کند، نرخ واقعی تورم همین است.

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم پایان سال گذشته 12.4 درصد بود که در مهرماه امسال به 19.1 رسیده است، افزود: روند رشد نرخ تورم نزولی می شود.