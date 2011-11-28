نباید دربی جایگزین دیدار با راه آهن شود/ طبق برنامه عمل کنند

محمد خوردبین در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه گفته می‌شود شهرآورد هفتادوسوم تهران در چارچوب مسابقات جام حذفی پس از تاسوعا و عاشورای حسینی برگزار می‌شود، ضمن بیان مطلب فوق افزود: قطعا باشگاه پرسپولیس با این مسئله مخالفت می‌کند، زیرا باید ببینیم برنامه جام حذفی چه بوده است.

وی اضافه کرد: سردار عزیز محمدی هم قطعا خارج از این برنامه کاری انجام نمی‌دهد و ما هم تابع همین برنامه جام حذفی هستیم که در ابتدای فصل به همه تیم‌ها داده شده است.

سرپرست تیم پرسپولیس در مورد عقب افتادن زمان دیدار این تیم با راه‌آهن به دلیل مخالفت مدیریت ورزشگاه آزادی با برگزاری دیدارهای استقلال و پرسپولیس در دو روز پشت سر هم تصریح کرد: عقب افتادن آن بازی زیاد مهم نیست زیرا هدف مسئولان سالم نگه داشتن زمین ورزشگاه آزادی است ولی اینکه یک بازی (دربی پایتخت) بخواهد جایگزین بازی با راه آهن شود برخلاف جدول مسابقات بوده و ما مخالف آن هستیم.

وی در مورد پیروزی پرسپولیس مقابل ذوب آهن در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی اظهار داشت:‌ بازیکنان بسیار عالی بازی کردند و این پیروزی برد شیرینی بود زیرا شکست دادن تیم قدرتمند ذوب آهن با مربی خوش فکر و بازیکنان خوبش در اصفهان کار سخت و بزرگی است که بازیکنان پرسپولیس موفق به انجام آن شدند.

خوردبین در پایان با امیدواری از آینده پرسپولیس یاد کرد و گفت: تیم ما روند رو به رشدی داشته و قطعا اگر در بازی‌های آینده هم مانند دیدار با ذوب آهن بازی کند می‌توان گفت به روزهای اوجش بازگشته است.