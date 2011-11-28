محمد رضا باهنر صبح امروز در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ابهامات و شبهات مطرح شده از سوی یکی از اضلاع 8+7 نسبت به وی گفت: ترکیب جبهه متحد اصولگرایان در این دوره به لحاظ عددی تغییر کرده و با حضور جامعتین در جبهه متحد اصولگرایان این گروه جامع تر و کامل تر شده است.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در ادامه افزود: طبیعی است افراد از تشکل های مختلف برای قرار گرفتن زیر چتر وحدت با یکدیگر اختلاف نظرهایی داشته باشند اما نکته اینجاست که برای کار جمعی و جبهه ای باید از بعضی از مواضع خود تنازل کرد.

وی همچنین گفت: وحدت مورد نظر ما وحدت فلسفی و ریاضی نیست و ما باید در بخش های مختلف همکاری و وحدت داشته باشیم، درغیر این صورت اگر بخواهیم یکدیگر را نقد کنیم اضلاع مختلف شاید نسبت به یکدیگر نقدهایی داشته باشند.

باهنر با اشاره به اینکه باید حداکثر تلاش خودمان را برای وحدت اصولگرایان به منظور پیروزی در انتخابات به کار گیریم دهیم، گفت: جبهه متحد بارها اعلام کرده است که درب این جبهه برای حضور اضلاع مختلف اصولگرایی باز است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تعاریف مختلفی از اصولگرایی مطرح می شود اما ملاک اصولگرایان منشور اصولگرایی جامعتین است که در آن بایدها و نبایدهای اصولگرایی مطرح شده است.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان همچنین تاکید کرد: هر کس که این بایدها و نبایدها را بپذیرد و قبول داشته باشد اصولگرا است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین افزود: برای قرار گرفتن زیر چتر وحدت باید از برخی مواضع تنازل کرد و البته غلظت های اصولگرایی متفاوت است.