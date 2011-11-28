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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

اسکندری:

21 هزار فقره پرونده تخلف صنفی در آذربایجان غربی تشکیل شد

21 هزار فقره پرونده تخلف صنفی در آذربایجان غربی تشکیل شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از تشکیل 21 هزار و 34 پرونده تخلف از آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در استان خبر داد.

جعفر صادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح از زمان آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا می شود افزود: تا کنون بیش از 485 هزار بازرسی از واحدهای صنفی استان صورت گرفته است.

وی تعداد عناوین تخلف مکشوفه را 23 هزار و 99 مورد عنوان کرد و بیان داشت: ارزش پرونده های متشکله بیش از 289 میلیارد و 500 میلیون ریال است.

اسکندری، مواد لبنی، مصالح ساختمانی، خدمات عمومی، غلات و حبوبات، میوه و سبزیجات، نهاده های دامی و غیره را از جمله موارد بازرسی شده برشمرد و اظهار داشت: بیشترین تخلف در بخش خدمات عمومی صورت گرفته است.

رئیس سازمان بازرگانی یادآور شد: در بخش خدمات عمومی دو هزار و 347 پرونده تخلف به ارزش بیش از 73 میلیارد ریال تشکیل شد.

وی به تعداد گزارش های مردمی دریافت شده از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در استان اشاره کرد و گفت: در این مدت هشت هزار و 660 گزارش مردمی دریافت شده که هزار و 926 مورد آن متخلف شناخته شدند.

کد مطلب 1471541

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