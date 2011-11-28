سالانه 210 میلیون تن از خاک کرمان دچار فرسایش می شود

محمدرضا امینی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان رسوب حمل شده به خارج از حوزه های آبخیز استان کرمان مانند سد جیرفت، تنگوییه سیرجان و سد نساء بم سالانه 75 میلیون تن برآورد شده است.

وی اظهار داشت: این حجم رسوبات سدهای مخزنی پایین دست را همواره با مشکل انباشت رسوبات و کاهش حجم آبگیری رسوبات مواجه می کند.

امینی زاده با اشاره به فرسایش 210 میلیون تنی از خاک استان کرمان در طول سال بیان داشت: این حجم از فرسایش و رسوبات حمل شده، ضرورت اجرای عملیات آبخیزداری را در استان نمایان می سازد.

وی همچنین گفت: مدیریت حوزه های آبخیز به منظور توسعه پایدار و حفاظت از خاک و آب و تغذیه آبهای زیرزمینی ضرورت اجتناب ناپذیر فرآیند توسعه استان کرمان است.