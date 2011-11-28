6 روستای پلدختر درگیر "آب تلخ"/ مسئولان: آب مشکل بهداشتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، 6 روستای واقع در جنوب شهر پلدختر با مشکلات عدیده ای در زمینه آب آشامیدنی از جمله تلخی و شوری آب دست به گریبانند و از این لحاظ سخت در مضیقه هستند.

رئیس شورای اسلامی روستای چم گز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد شدید از این موضوع گفت: دو سال پیش برای تامین آب 6 روستای دره خزینه، جلوگیر، چم گز، برج کبود، آهور رخش و چم گرداب از محل روستای دره خزینه مطالعه انجام شد تا با حفر چاه مشکل آب آشامیدنی این روستاها که با تانکر سیار آبرسانی می شوند حل شود.

آب آشامیدنی روستاها دارای مزه تلخ است

نادعلی چراغی افزود: این روستاها با دو هزار نفر جمعیت با مشکل آب آشامیدنی که از چاه دره خزینه تامین می شود مواجه هستند زیرا بو و طعم آب آشامیدنی معمولی نیست و تلخ مزه است.

وی گفت: اهالی این روستاها هر تانکر آب آشامیدنی را 150 هزار ریال خریداری می کنند که این مشکل به مشکلات آنها افزوده شده است.

رئیس شورای اسلامی روستای چم گز گفت: با آب آشامیدنی این روستا حتی نمی شود استحمام کرد زیرا فرزندانمان به بیماری های پوستی مبتلا شده اند.

عکس تزئینی است

چراغی افزود: مشکلات تلخی و شوری و بد مزه گی آب آشامیدنی این روستاها را بارها به مسئولان ذی ربط منعکس کرده ایم ولی متاسفانه تاکنون اقدام عملی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است.

رئیس شورای اسلامی روستای چم گز از مسئولان خواست به این روستاها مراجعه کنند و از آب تلخ و بدمزه آن مصرف کنند تا بدانند که اهالی این روستاها با چه مشکلاتی روبرو هستند.

آب آشامیدنی روستا بوی گوگرد می دهد!

عضو شورای اسلامی روستای چم گرداب پلدختر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آب آشامیدنی روستای چم گرداب پلدختر در سال 61 از طریق دهستان ماژین استان ایلام تامین می شد که بعد از گذشت 7 ماه آب آشامیدنی روستا را قطع کردند.

سپهدار کرم پور افزود: از سال 61 تا 66 آب آشامیدنی روستا توسط تانکرهای سیار شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر تامین می شد که در این راستا مکاتبات و درخواستهای متعددی به مسئولان استان و شهرستان ارائه شد.

وی تصریح کرد: در سال 66 چاه آبی در روستای دره نقی تنگ فنی که 15 کیلومتر با روستای چم گرداب فاصله داشت حفر و برای انتقال آب از دره نقی تا روستای چم گرداب لوله کشی شد و مردم روستا از آب آشامیدنی استفاده کردند.

وی گفت: آب آشامیدنی روستا که از دره خزینه تامین می شود قابل آشامیدن نیست و بوی گوگرد می دهد و اهالی را سخت نگران کرده است.

گلایه مردم از هزینه تامین آب با تانکر

رئیس شورای اسلامی روستای چم گرداب پلدختر نیز در این رابطه به مهر گفت: مردم و مالکان روستاهای منطقه تنگ فنی در سال 1380 آب آشامیدنی را از محل قطع کردند و مردم روستای چم گرداب را در بی آبی کامل قرار دادند.

نورالله حسین زاده افزود: با درخواست های مکرر و اعلام نداشتن آب آشامیدنی توسط آب و فاضلاب روستایی شهرستان با تانکر سیار کار آبرسانی انجام می شود.

وی گفت: اهالی روستای چم گرداب تانکر 12 هزار لیتری آب آشامیدنی را به قیمت 200 هزار ریال از شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر خریداری می کنند.

آزمایشگاه شرکت آبفار مشکلی را گزارش نکرده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان نیز در این زمینه به خبرنگار مهر در پلدختر گفت: برای رفع مشکل 5 روستای جنوب پلدختر از سوی شرکت آبفار اقدام به حفر چاه عمیق اول کردیم که به آب نرسید و چاه دوم در روستای دره خزینه حفر شد.

علیرضا کاکاوند افزود: این چاه از آبدهی خوبی برخوردار است و طبق نظر کارشناسان بیش از 60 لیتر در ثانیه آبدهی دارد و برای بهره برداری از مجتمع آبرسانی 6 روستای منطقه چم گرداب پلدختر هفت میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

وی گفت: مشکلی که هست ظاهرا اهالی این 6 روستا اعلام کرده اند که آب آشامیدنی شان شور است ولی آزمایشگاه نمونه گیری و اعلام کرده که آب به لحاظ بهداشتی مشکلی ندارد ولی اهالی می گویند مشکل وجود دارد.

آزمایشگاه وزارت بهداشت هم مشکلی را گزارش نکرد

کاکاوند افزود: وزارت بهداشت را حکم قرار داده ایم و در واقع قضاوت را برعهده آنها گذاشته ایم که جواب نمونه های آزمایش شده توسط شبکه بهداشت هم برای ما ارسال شده که در این گزارش نیز به مشکلی برخورد نکرده اند.

وی تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان تابع تصمیم وزارت بهداشت در خصوص نتیجه آزمایش آب آشامیدنی است که اگر نتیجه و جواب آزمایش مشکل آب را نشان می داد این شرکت موظف به حل مشکل آب آشامیدنی اهالی 6 روستا بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان افزود: از زمان بهره برداری این چاه عمیق که موجب اعتراض اهالی 6 روستا شده حدود 4 ماه می گذرد و اهالی در این زمینه مراتب اعتراض و نارضایتی خود را به فرمانداری منعکس کرده اند.

آب روستاها مشکل بهداشتی ندارد/ آب با کیفیت تر از این آب در منطقه وجود ندارد

کاکاوند با بیان اینکه تاکنون چندین بار برای بررسی موضوع به پلدختر رفته است، گفت: آب شرب این روستاها هیچ گونه مشکل بهداشتی ندارد ولی به لحاظ کیفیت نیز به مانند آب معدنی نیست.

وی با اشاره به وضعیت آبهای موجود در منطقه پلدختر گفت: ما در این شهرستان آب شیرین با استانداردهای آب معدنی نداریم و تنها آب موجود در منطقه همین آبی است که از طریق چاه استحصال می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با تاکید بر اینکه کیفیت همین آب موجود در پلدختر دو برابر کیفیت آب خوزستان است، بیان داشت: متاسفانه در کل منطقه آب دیگری که قابلیت انتقال به این روستاها را داشته باشد نداریم.

در منطقه اصلا آب شیرین نداریم

مدیر کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مطابق آزمایشگاهای صورت گرفته در آزمایشگاه این شرکت و مرکز بهداشت استان آب روستاهای یاد شده به لحاظ بهداشتی هیچ مشکلی ندارد.

سعید رضا حاجی زاده با تاکید بر اینکه همه پارامترهای آب در میانگین استاندارد قرار دارند، یادآور شد: در حال حاضر با بارندگیهای صورت گرفته کیفیت آب این چاه نیز بهبود یافته است.

وی با تاکید بر اینکه در سفر به پلدختر این آب را امتحان و مزه کرده است، گفت: این آب طبیعتا شبیه آب موجود در خرم آباد نیست چرا که در منطقه ما اصلا آب شیرین نداریم ولی به لحاظ شاخص های بهداشتی این آب هیچ گونه مشکلی ندارد.

به خاطر حساسیت مردم آبرسانی سیار در دستور کار قرار گرفت

مدیر کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان با تاکید بر اینکه ذائقه مردم نسبت به این آب حساس شده است، یادآور شد: املاح موجود در این آب قابل مقایسه با آب شهرهایی مانند بروجرد و خرم آباد نیست ولی این آب هیچ گونه مشکل بهداشتی ایجاد نمی کند.

حاجی زاده با بیان اینکه مردم در فصل تابستان به دلیل پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی طعم املاح را احساس می کنند، عنوان کرد: در این فصول نیز سعی شده است که با آبرسانی سیار مشکل آب شرب مردم تا حد زیادی حل شود.

روستائیان مستندات خود را پیرامون بیماریهای پوستی ارائه کنند

وی همچنین با اشاره به ادعای روستائیان مبنی بر ایجاد بیماریهای پوستی در میان اهالی نیز گفت: در این زمینه اگر روستائیان مستنداتی در اختیار دارند که به تایید مرکز بهداشت رسیده است ارائه کنند.

مدیر کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان تصریح کرد: مطابق آزمایشهای متعدد صورت گرفته آب شرب این روستاها هیچ گونه مشکل بهداشتی ندارد و فقط در فصول خشک سال مقداری املاح آن بالا می رود که این میزان نیز کاملا در حد استانداردها بوده و مشکل بهداشتی برای مردم به وجود نمی آورد.

حاجی زاده با تاکید بر اینکه چاره ای جز استفاده از این آب برای شرکت آبفار وجود ندارد، گفت: ما آب دیگری در منطقه نداریم که برای روستائیان انتقال دهیم.

وی تصریح کرد: با این تفاسیر کار آبرسانی سیار برای آب شرب به منظور تامین رضایت مردم در دستور کار گرفته است.