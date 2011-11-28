تئاتر شهر پزشک خود را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، پوشش درمانی هنرمندان تئاتر همواره یکی از دغدغههای اصلی خانواده تئاتر بوده و هست. بارها نیاز وجود مجموعهای درمانی مختص هنرمندان سینما و تئاتر مطرح شده است، اما هیچ گاه مدیران و مسئولان مربوطه اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام ندادهاند. مجموعهای که هنرمندان سینما و تئاتر بتوانند با مراجعه به آن از تسهیلات درمانی استفاده کنند.
طی دو ماه اخیر مجموعه تئاتر شهر میزبان پزشکی بود که یک روز در هفته در اتاق تشریفات مجموعه آماده معاینه هنرمندان و دستاندرکاران تئاتر بود. جدا از اینکه این اقدام تا چه حد مناسب بوده یا نه، اما این عملکرد به دلیل نبود اطلاع رسانی مناسب به سرانجام نرسید. توجه به این اقدام میتوانست آغازگر اقدامی جدیتر در خصوص فراهم کردن امکانات و تسهیلات درمانی بیشتر برای هنرمندان باشد.
اما برنامهریزیها و اقدامات به گونهای است که گویا از سوی مدیران و مسئولان نیز جدی گرفته نمیشوند. نکته اینجاست که مدیران و مسئولان تئاتری جدیت لازم در خصوص حمایت از برخی طرحها و اقدامات را ندارند. اگر اینگونه نبود مجموعه تئاتر شهر میتوانست در خصوص حضور پزشک تئاتر شهر تبلیغات لازم را داشته باشد.
اما نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که هنرمندان سینما و تئاتر نیازمند اختصاص مجموعهای درمانی به این خانواده هنری هستند تا بتوانند بدون داشتن دغدغههای مختلف برای درمان به این مجموعه مراجعه کنند. امید است دست یافتن به چنین مجموعهای جدی گرفته شود.
مجموعه تئاتر شهر طی مدت زمان کوتاهی میزبان پزشکی بود که یک روز در هفته در مجموعه حاضر میشد تا هنرمندان و دستاندرکاران تئاتر را معاینه کند، اما به دلیل نبود اطلاعرسانی و برنامهریزی مناسب این اقدام به سرانجامی نرسید.
به گزارش خبرنگار مهر، پوشش درمانی هنرمندان تئاتر همواره یکی از دغدغههای اصلی خانواده تئاتر بوده و هست. بارها نیاز وجود مجموعهای درمانی مختص هنرمندان سینما و تئاتر مطرح شده است، اما هیچ گاه مدیران و مسئولان مربوطه اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام ندادهاند. مجموعهای که هنرمندان سینما و تئاتر بتوانند با مراجعه به آن از تسهیلات درمانی استفاده کنند.
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