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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

اختصاصی مهر/

آمار دانشجویان غیربورسیه ایرانی در انگلیس/ بازگشت 23 دانشجوی بورسیه

آمار دانشجویان غیربورسیه ایرانی در انگلیس/ بازگشت 23 دانشجوی بورسیه

مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم با ارائه آماری از تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در انگلیس درباره رابطه علمی ایران و انگلیس گفت: رابطه علمی با سیاسی فرق می کند.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در انگلیس تعداد 4 هزار و 700 دانشجوی غیر بورس که با هزینه شخصی یا بورس دانشگاههای انگلیس در این کشور حضور دارند، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در حال تحصیل هستند.

وی ادامه داد: تعداد دانشجویانی که با بورسیه آموزش عالی و در مقطع دکتری (بلند مدت و سال آخر) در حال تحصیل در انگلیس هستند 23 نفر است.

مسلمی نائینی تاکید کرد: به مرور زمان درسهای این 23 نفر در حال اتمام است و به کشور باز می گردند.

وی درباره قطع رابطه علمی ایران با انگلیس گفت: رابطه سیاسی با رابطه علمی فرق می کند.

کد مطلب 1471559

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