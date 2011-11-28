آمار دانشجویان غیربورسیه ایرانی در انگلیس/ بازگشت 23 دانشجوی بورسیه

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در انگلیس تعداد 4 هزار و 700 دانشجوی غیر بورس که با هزینه شخصی یا بورس دانشگاههای انگلیس در این کشور حضور دارند، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در حال تحصیل هستند.

وی ادامه داد: تعداد دانشجویانی که با بورسیه آموزش عالی و در مقطع دکتری (بلند مدت و سال آخر) در حال تحصیل در انگلیس هستند 23 نفر است.

مسلمی نائینی تاکید کرد: به مرور زمان درسهای این 23 نفر در حال اتمام است و به کشور باز می گردند.

وی درباره قطع رابطه علمی ایران با انگلیس گفت: رابطه سیاسی با رابطه علمی فرق می کند.