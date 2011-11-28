علیرضا خلیلینیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اظهار داشت: پس از جدایی پیروانی از تیم صنعت نفت با مشورتی که با کمیته فنی باشگاه، پیشکسوتان و برخی از کارشناسان انجام دادیم، همگی این اعتقاد را داشتند که در حال حاضر فضای کار برای مربیان داخلی چندان مناسب نیست و سرمربی خارجی می تواند عملکرد بهتری در تیم نفت داشته باشد.
وی در ادامه افزود: به دنبال این تصمیم گیری گزینههای مختلف خارجی برای هدایت تیم صنعت نفت آبادان به ما معرفی شدند که در نهایت به سه گزینه نهایی ختم شد و در حال حاضر با این مربیان مذاکرات جدی را انجام می دهیم. این گزینهها از سه کشور پرتغال، برزیل و ایتالیا هستند که در مورد سابقه آنها می توان گفت که گزینه برزیلی دستیار "کارلوس آلبرتو پریهرا" در جام جهانی 1994 بوده و به عنوان یک مدافع که همبازی پله نیز بوده 65 بازی ملی را در کارنامه خود دارد.
عضو هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان در ادامه افزود: گزینه ایتالیایی باشگاه صنعت نفت آبادان در سال 2011 هدایت تیم فوتبال "ویچنزا" را برعهده داشته و پیش از آن نیز سرمربی تیم "برشا" بوده است و گزینه پرتغالی نیز در سالهای 2010 تا 2011 سرمربی تیم فوتبال الاتحادعربستان بوده است.
وی از "آنتونیو خوزه کونسیسائو اولیویرا" ملقب به تونی به عنوان گزینه اصلی هدایت تیم صنعت نفت آبادان یاد کرد و گفت: تونی 65 ساله پیش از سرمربیگری الاتحاد، هدایت تیمهای الاتفاق و الاهلی عربستان و همچنین تیمهای سویای اسپانیا، بنفیکای پرتغال و بوردوی فرانسه را برعهده داشته است.
خلیلینیا در خاتمه تصریح کرد: درحال حاضر مذاکرات ما با تونی نسبت به دو گزینه دیگر جدیتر بوده و او از شانس بیشتری برای سرمربیگری و نشستن روی نیمکت تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برخوردار است.
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