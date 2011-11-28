علیرضا خلیلی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اظهار داشت: پس از جدایی پیروانی از تیم صنعت نفت با مشورتی که با کمیته فنی باشگاه، پیشکسوتان و برخی از کارشناسان انجام دادیم، همگی این اعتقاد را داشتند که در حال حاضر فضای کار برای مربیان داخلی چندان مناسب نیست و سرمربی خارجی می تواند عملکرد بهتری در تیم نفت داشته باشد.

وی در ادامه افزود: به دنبال این تصمیم گیری گزینه‌های مختلف خارجی برای هدایت تیم صنعت نفت آبادان به ما معرفی شدند که در نهایت به سه گزینه نهایی ختم شد و در حال حاضر با این مربیان مذاکرات جدی را انجام می دهیم. این گزینه‌ها از سه کشور پرتغال، برزیل و ایتالیا هستند که در مورد سابقه آنها می توان گفت که گزینه برزیلی دستیار "کارلوس آلبرتو پریه‌را" در جام جهانی 1994 بوده و به عنوان یک مدافع که همبازی پله نیز بوده 65 بازی ملی را در کارنامه خود دارد.

عضو هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان در ادامه افزود: گزینه ایتالیایی باشگاه صنعت نفت آبادان در سال 2011 هدایت تیم فوتبال "ویچنزا" را برعهده داشته و پیش از آن نیز سرمربی تیم "برشا" بوده است و گزینه پرتغالی نیز در سال‎های 2010 تا 2011 سرمربی تیم فوتبال الاتحادعربستان بوده است.

وی از "آنتونیو خوزه کونسیسائو اولیویرا" ملقب به تونی به عنوان گزینه اصلی هدایت تیم صنعت نفت آبادان یاد کرد و گفت: تونی 65 ساله پیش از سرمربیگری الاتحاد، هدایت تیم‌های الاتفاق و الاهلی عربستان و همچنین تیم‌های سویای اسپانیا، بنفیکای پرتغال و بوردوی فرانسه را برعهده داشته است.

خلیلی‌نیا در خاتمه تصریح کرد: درحال حاضر مذاکرات ما با تونی نسبت به دو گزینه دیگر جدی‌تر بوده و او از شانس بیشتری برای سرمربیگری و نشستن روی نیمکت تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برخوردار است.