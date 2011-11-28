منتخبان هیئتها بر عملکرد هیئتها نظارت می کنند

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود دو هزار و 303 هیئت عزاداری دارای مجوز در استان البرز اظهار داشت: برای نظارت بر عملکرد این هیئتها نیروهایی از خود هیئتها انتخاب و بر نحوه فعالیتهای آنها نظارت می کنند.

وی نوع برنامه هایی که در هیئتهای عزاداری اجرا می شود را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مهم ارزیابی کرد و گفت: بر این اساس افرادی برای نظارت بر نحوه عملکرد هیئتها، اشعار انتخابی و نحوه اجرای مراسم عزاداری انتخاب شده اند تا مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با فرهنگ اسلامی هماهنگ باشد.

مسعودی یادآور شد: بیش از 75 درصد هیئتها در کلانشهر کرج مستقر هستند.

اعزام بیش از 1000 مبلغ مذهبی به مراکز مورد درخواست

وی همچنین از اعزام بیش از 1000 مبلغ مذهبی به مراکز مورد درخواست خبر داد و گفت: این افراد به مساجد، تکایا و حسینیه های سطح استان اعزام می شوند.

به گفته مسعودی این اقدام به منظور آشنایی بیشتر با واقعه کربلا و درسهای اخلاقی نهفته در آن وهمچنین نوع خدمات اجتماعی مبلغان اجرا می شود.

مداحان در توسعه فرهنگ قرآنی تلاش کنند

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز به برگزاری همایش ویژه مداحان در استان که هفته گذشته در کرج برگزار شد اشاره کرد و یادآور شد: این گردهمایی برای همسو شدن فعالیتهای هئیتها و مداحان با منویات و مطالبات مقام معظم رهبری برپا شد.

این مسئول افزود: مداحان باید در توسعه فرهنگ دینی و قرآنی تلاش کنند.