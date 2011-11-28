احداث نخستین ساختمان با سیستم جدا گر لرزه ای کشور در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر: یوسف زندی شامگاه یکشنبه در سومین سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله در تبریز گفت: جداسازی لرزه ای نصب سیستمی در قسمت تحتانی سازه است که سازه و یا ملحقات آن را از حرکات لرزه ای مخرب زمین و یا تکیه گاه جدا می‌سازد .

وی تصریح کرد: استفاده از سیستم‌های جداگر لرزه ای در ساختمان‌ها، علاوه برصرفه اقتصادی موجب کاهش هزینه‌های دوران بهره برداری و همچنین بالا رفتن ضریب اطمینان سازه در برابر تخریب‌های احتمالی زلزله خواهد شد .

رئیس دبیر خانه دایمی کنفرانس های مقاوم سازی کشور اظهار داشت: توافقات لازم در خصوص احداث ساختمان با سیستم جداگر لرزه ای در تبریز انجام شده و با همکاری مسئولان استانی به زودی شاهد آغاز عملیات احداث این ساختمان توسط کارشناسان انستیتو مقاوم سازی ایران خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود صنعتی سازی در احداث ساختمان را نیاز اساسی کشور خواند و افزود: دبیر خانه دایمی کنفرانس های مقاوم سازی کشور طی چهار سال گذشته با برگزاری سه دوره کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای تلاش کرده است تا علم روز و دانش فنی دنیا را با حضور دانشمندان برجسته جهان وارد کشور کند که حضور دانشمندان 40 کشور جهان در سالهای گذشته گواه این مطلب است.

زندی اضافه کرد: در این راستا چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای اردیبهشت سال آینده به مدت سه روز در تبریز برگزار می شود.

وی گفت: تا به حال بیش از دو هزار و 900 چکیده مقاله از 39 کشور جهان به دبیر خانه چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای تبریز ارسال شده که به جرات می توان گفت این استقبال در سطح کشور بی نظیر است.

گفتنی است سومین سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله به عنوان یکی از پیش برنامه های چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، توسط دبیرخانه دایمی کنفرانس های مقاوم سازی کشور و با همکاری دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در کلانشهر تبریز برگزار شد.