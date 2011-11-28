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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

نجفی خبر داد:

توزیع بیش از 17 هزار کارت خرید اعتباری در آذربایجان شرقی

توزیع بیش از 17 هزار کارت خرید اعتباری در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی از توزیع بیش از 17 هزار و 374 فقره کارت خرید اعتباری (میزان) در سطح استان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نجفی اظهار داشت: هم اکنون 67 واحد صنفی در سطح استان برای حضور و عرضه کالاهای خود در طرح میزان ثبت نام کرده و پرونده مابقی واحد های متقاضی نیز در دست بررسی است.

رئیس کمیسیون نظارت آذربایجان شرقی یادآور شد: در این کارت های اعتباری که در میان کارمندان دولت توزیع شده مبلغ 15 میلیون ریال برای خرید کالاهای ایرانی با کارت میزان وجود دارد که قابل دریافت به صورت نقد نمی باشد.

نجفی تصریح کرد: دریافت کنندگان کارت های خرید اعتباری میزان می توانند کالاها ی مورد نیاز و پسند خود را، از طریق این کارت ها به صورت اقساط خریداری کرده و قسط آن هر ماه از حقوق کارکنان کسر خواهد شد.

گفتنی است، مبلغ موجود در کارت های خرید اعتباری میزان با کارمزد چهار درصد است.

کد مطلب 1471564

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