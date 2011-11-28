توزیع بیش از 17 هزار کارت خرید اعتباری در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نجفی اظهار داشت: هم اکنون 67 واحد صنفی در سطح استان برای حضور و عرضه کالاهای خود در طرح میزان ثبت نام کرده و پرونده مابقی واحد های متقاضی نیز در دست بررسی است.

رئیس کمیسیون نظارت آذربایجان شرقی یادآور شد: در این کارت های اعتباری که در میان کارمندان دولت توزیع شده مبلغ 15 میلیون ریال برای خرید کالاهای ایرانی با کارت میزان وجود دارد که قابل دریافت به صورت نقد نمی باشد.

نجفی تصریح کرد: دریافت کنندگان کارت های خرید اعتباری میزان می توانند کالاها ی مورد نیاز و پسند خود را، از طریق این کارت ها به صورت اقساط خریداری کرده و قسط آن هر ماه از حقوق کارکنان کسر خواهد شد.

گفتنی است، مبلغ موجود در کارت های خرید اعتباری میزان با کارمزد چهار درصد است.