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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

دیدار با 300 خانواده شهید توسط شهرداری کرج

دیدار با 300 خانواده شهید توسط شهرداری کرج

کرج - خبرگزاری مهر: مشاور شهردار و مدیر امور ایثارگران شهرداری کرج از دیدار و رسیدگی شهردار کرج و معاونانش از 300 خانواده شهید طی سال جاری و اهتمام بر تداوم این امر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برزو کلانتری با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: هشت سال دفاع مقدس یادآور رشادتها و دلاورمردی های جوانانی است که در آن زمان از جان و مال خود گذشتند و به دفاع از مرز و بوم و کشور خود پرداختند.
 
وی افزود: در این زمینه در جامعه امروزی باید شأن و جایگاه خانواده های معظم شهدا،‌ ایثارگران و جانبازان حفظ شود که در این زمینه شهرداری کرج تاکنون اقدامات مطلوبی را انجام داده است.
 
این مسئول عنوان کرد: مسئولان معاونت امور ایثارگران شهرداری به همراه شخص شهردار، به صورت هفتگی در منزل خانواده معظم شهدا حضور می یابند و با آنها دیدار و گفتگو می کنند که در این زمینه از ابتدای سال جاری تاکنون از 300 خانواده معظم شهدا و ایثارگران بازدید شده است.
 
کلانتری ادامه داد: همچنین این معاونت مشکلات و معضلات جانبازان و ایثارگرانی را که به صورت حضوری به معاونت امور ایثارگران مراجعه می کنند، بررسی و برطرف می کند.
 
هزار کوچه و خیابان کرج به تصاویر شهدا مزین شدند
 
مشاور شهردار و مدیر امور ایثارگران شهرداری کرج یادآور شد: به منظور ترویج فرهنگ شهادت و ایثار بین جوانان و نوجوانان،‌ این معاونت از ابتدای سال جاری اقدامات لازم را برای نصب تابلوی تصاویر شهدا در معابر و ورودی شهر کرده است.
 
وی افزود: در این زمینه تاکنون هزار کوچه و خیابان کلانشهر کرج به تابلوی تصویر همراه با مشخصات مزین شده اند.
شهرداری کرج آماده احداث موزه شهدا در امامزاده محمد(ص) است.
 
این مسئول گفت: در حال هزار در گلزار شهدای امامزاده محمد(ص) کرج هزار و 407 شهید دفن شده است.
 
کلانتری افزود: در این زمینه شهرداری کرج آمادگی احداث موزه شهدا در این مکان مقدس را دارد که باید هماهنگی های لازم با اداره اوقاف و امور خیریه انجام شود.
کد مطلب 1471565

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