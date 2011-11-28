وضعیت آسفالت خیابانهای ساری بغرنج است

به گزارش خبرنگار مهر، میرصالح صالحی نیا صبح دوشنبه در حاشیه بازدید ازخیابانهای کوی دخانیات ساری، عدم ترمیم به موقع کنده کاریهای انجام شده در برخی خیابانهای شهر را مورد انتقاد قرار داد.

وی اضافه کرد: البته وضعیعت نامناسب کوچه ها در برخی دیگر از مسیرهای سطح شهرمشاهده می شود که انتظارمی رود در شرایطی که مجوز حفاریها جدیدی صادر نمی شود، کنده کاریهای باقیمانده ترمیم شود.

وی با اشاره به دسته روی های ماه محرم و ازدیاد حضور مردم در سطح شهر، خواستار استفاده از وضعیت مساعد جوی در جهت ترمیم کنده کاریها و تامین رفاه و آسایش شهروندان شد.

صالحی نیا افزود: بسیاری از ایرادات ساختاری سطح شهر را زمانی متوجه می شویم که از مسیری عبور می کنیم.