پست بانک مشمول واگذاری است/ مشکل خروج از لیست مکاتبه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، در مورد مصوبه طرح یک فوریتی خروج پست بانک از فهرست واگذاری ها در مجلس گفت: پست بانک طبق قانون سیاست های اصل 44 مشمول واگذاری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طبق ابلاغیه سیاستهای اصل 44 شرکتهای دولتی و بانکهایی که معاف از واگذاری هستند مشخص شده اند، تصریح کرد: اگر در امتداد ابلاغیه، شرکتی تشخیص داده شود که حاکمیتی است باید وظایف حاکمیتی آن طبق قانون از شرکت جدا شده و به دستگاه ذیربط باز گردد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بر اساس قوانین و ابلاغیه اصل 44، پست بانک جزو شرکتهای معاف از واگذاری نیست و براین اساس مشمول واگذاری محسوب می شود. بخشی از سهام پست بانک به عنوان سهام عدالت و بخشی از آن در بورس عرضه شده است.

وی با بیان اینکه قانون گذار و ساختار سیاسی کشور اختیار وضع قانون را ار مجلس نگرفته و مجلس می تواند طرح و دولت می تواند لایحه ارایه کند، از انجام مکاتبات دبیرخانه سیاستهای اصل 44 در مورد مشکلات خروج پست بانک از فهرست واگذاری ها خبر داد و گفت: سازمان بورس دغدغه های خود را در این زمینه اعلام کرده است.

