هیئت تجاری و اقتصادی همدان به مجارستان اعزام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید موسوی با بیان اینکه کشور مجارستان از سال ها پیش رابطه تجاری با ایران اسلامی دارد، بیان کرد: این کشور صنعتی قاره اروپا برای رونق بخش اقتصادی نیازمند واردات مواد اولیه بخش صنایع است.

وی با اشاره به اینکه این کشور در ردیف کشورهای مطرح صادرات دانش فنی و ماشین آلات صنعتی قرار دارد، گفت: با توجه به ظرفیت های صنعتی و معدنی در استان همدان امکان صادارت مواد اولیه معدنی از همدان به جمهوری مجارستان وجود دارد.

موسوی با تاکید بر اینکه همدان برای به روز رسانی صنایع خود باید از امکانات این کشور نظیر دریافت ماشین آلات صنعتی و دانش فنی استفاده کند، گفت: مجارستان به عنوان کشور جلگه ای نیز دارای کشاورزیپررونقی است.

وی اظهار داشت: استان همدان به عنوان قطب کشاورزی کشور فرصت های مناسبی برای همکاری مشترک در این بخش با این کشور دارد.

رئیس اتاق بازرگانی همدان یادآور شد: ارائه اطلاعات در خصوص فرصت های سرمایه گذاری همدان موجب حضور کاردار اقتصادی مجارستان در این استان و بازدید از صنایع و امکانات همدان شد.

موسوی افزود: به دنبال حضور کاردار اقتصادی مجارستان در همدان و رایزنی با سفیر تجاری ایران در این کشور، هیئت تجاری مجارستان متشکل از مدیران و متخصصان بخش کشاورزی، مسکن، محصولات معدنی و شیمیایی و پرورش دام و طیور در بهمن ماه سال گذشته در همدان حضور یافتند.

وی گفت: در حال حاضر بر اساس پیگیری های صورت گرفته از جانب سفارت ایران در مجارستان، زمینه حضور و بازدید هیئت تجاری همدان از جمهوری مجارستان مهیا شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان همدان هدف از حضور در این کشور را توسعه همکاری دو جانبه ارتقا تبادلات تجاری دو طرف و افزایش سرمایه گذاری و مبادلات ارزی برشمرد.

وی تبادل نظر در خصوص راهکارهای موثر در سرمایه گذاری، ایجاد همکاری متقابل بین تجار و بازرگانان دو استان همدان و بودا پست، انعقاد تفاهم نامه مشترک در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری و انتقال تجربه و اطلاعات تجاری و اقتصادی را از دیگر اهداف این سفر تجاری برشمرد.

موسوی گفت: مدیران و فعالان تجاری بخش خصوصی در این سفر بعد از برگزاری نشست های عمومی با مسئولان اتاق بازرگانی جمهوری مجارستان نشست های خصوصی نیز با تجار و مسئولان اقتصادی آن منطقه برگزار می کنند.

موسوی گفت: در این هیئت بلندپایه تجاری و اقتصادی مدیران واحدهای تولیدی فعال در بخش خصوصی به عنوان اعضای اتاق بازرگانی به همراه مدیران تشکل های خصوصی اقتصادی استان همدان حضور دارند.